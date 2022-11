Düsseldorf: Gelände-Krankenwagen nach Reitunfall im Einsatz

Düsseldorf. Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag bei einem Reitunfall in Düsseldorf-Hubbelrath sogar einen Gelände-Krankenwagen einsetzen.

Die Feuerwehr wurde am Sonntagnachmittag (13.45 Uhr) zu einem schweren Reitunfall auf dem Dorper Weg in Hubbelrath gerufen. Dort war eine Reiterin von ihrem Pferd gefallen. Sie verletzte sich dabei an der Schulter und kam ohne Hilfe nicht mehr aus dem Dickicht.

Schwerer Zugang zur Unfallstelle

Ihr Begleiter verständigte den Rettungsdienst. Während sich die Besatzung des Rettungswagens zu Fuß den Weg zum Unfallort bahnte, konnte der Gelände-Krankenwagen den rund 500 Meter langen Waldweg bis unterhalb der Unfallstelle anfahren. Die Rettungskräfte mussten dann einen rund 200 Meter langen Abstieg hinuntersteigen, um die Verletzte zu erreichen.

Nach der Erstversorgung wurde die Frau mittels Schleifkorbtrage zum Krankenwagen getragen. Dieser übernahm den Transfer zum wartenden Rettungswagen, mit dem die Verletzte in die Klinik gebracht wurde.

