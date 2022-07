Düsseldorf: Granny Angels wollen Generationen zusammenführen

Eine Düsseldorferin gründete ein Start-Up für die Kinderbetreuung berufstätiger Eltern. Warum sie dabei auf minderjährige Babysitter verzichtet.

Das Jahr 2020. Düsseldorfer Kitas und Schulen sind geschlossen und ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung sitzt im Homeoffice. Gerade Familien mit Kindern stehen vor besonderen Belastungen: Arbeiten, Haushalt schmeißen und Kinder betreuen. Außerdem muss ja dafür gesorgt werden, dass die Hausaufgaben und Online-Schule ordentlich erledigt sind, während man mit dem Kopf schon in der nächsten Web-Konferenz steckt.

So ging es auch der zweifachen Mutter Jana Schandua, die zu dieser Zeit bei RTL im Produktmanagement arbeitet und händeringend nach einer passenden Kinderbetreuung sucht. „Ich fühlte mich unsicher bei dem Gedanken, meine Kids einer minderjährigen Babysitterin anzuvertrauen“, sagt die 39-jährige Düsseldorferin. Nach langem Suchen trifft sie im Fitnessstudio auf Monika, eine ältere Dame, die anbietet auf ihre Söhne aufzupassen. Die Rentnerin kümmert sich mit Freude um die Kleinen, ist zuverlässig und entlastet Jana Schandua im Alltag.

Elf Leihomas, ein Leihopa

Damit war vor einem Jahr die Idee zu ihrem Start-up „Granny Angles“ geboren. Eine Website, auf der Eltern qualifizierte Babysitterinnen im Rentenalter finden können. „Familien erhalten Zugang zu einer liebevollen, sicheren und zuverlässigen Kinderbetreuung. Die Rentnerinnen bleiben ein wichtiger Teil der Gemeinschaft und können sich etwas zur Rente dazuverdienen“, so Schandua.

In ihrer Elternzeit besucht sie über drei Monate Webinare, in denen Aufbau, Gestaltung und Rechtsgrundlagen für das eigene Unternehmen erklärt werden. Doch Frau Schandua lernt nicht nur, was es heißt eine Unternehmerin zu sein, sondern entdeckt all das Potenzial, welches über Jahre in ihr schlummerte und durch ihre Angestelltentätigkeit nie ganz zum Vorschein kam. „Ich habe jede Menge Selbstbewusstsein dazugewonnen, seitdem ich Granny Angles habe“, sagt Schandua.

Heute können Eltern über ihre Website zwischen elf Leihomas und einem Leihopa wählen, einen Zeitraum für die Betreuung angeben und nachher bezahlen. Die Grannys übernehmen das Abholen von Schule oder Kita, helfen mit den Hausaufgaben, gehen zum Spielplatz, kochen Mittagsessen oder bringen die ganz kleinen Kunden, zwischen einem und neun Jahren, ins Bett.

Grannys brauchen tadelloses Führungszeugnis

Doch der Service hat seinen Preis, denn günstig sind die Grannys nicht. Die ersten zwei Stunden kosten 29 Euro, ab der dritten rutscht der Preis auf 26 Euro. Die Betreuerinnen verdienen 10,50 Euro die Stunde, das ist etwas mehr als der aktuelle Mindestlohn. Darüber hinaus sind sie im vollen Umfang gegen Sach- und Personenschäden versichert. „Das Business muss erst richtig anlaufen, aber wir hoffen, die Preise bald senken zu können“, sagt die Gründerin.

Eine der Grannys ist Gabriele Montabon. Die ausgebildete Säuglingsschwester ist 68 Jahre alt und strahlt, während sie mit Jana Schanduas 4-jährigem Sohn schaukelt und über die Arbeit mit Kindern spricht. „Diese Neugier an der Welt finde ich toll. Ich hatte schon immer einen Draht zu Kindern“, sagt die Rentnerin. Um eine Leihoma zu werden, musste Gabriele dieselben Schritte durchlaufen, wie alle anderen Grannys. Mindestens zwei persönliche Treffen mit Jana Schandua, ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis und ein vollständiger Impfschutz sind Pflicht, bevor ein Profil auf der Website infrage kommt.

Diese Vorkehrungen seien wichtig, damit Eltern ihrer Granny vertrauen und ohne Sorgen Dinge erledigen können, wozu sie mit Kindern nicht kommen, so Schandua.

Das Start-up „Granny Angles“ vermittelt Leihomas in Düsseldorf, Mettmann, Hilden, Meerbusch und Krefeld. Mehr Informationen gibt es auf www.granny-angels.de.

