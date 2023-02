Düsseldorf: Grünen-Zentrale wird erneut Ziel von Aktivisten

Düsseldorf. Die Parteizentrale der in NRW mitregierenden Grünen bleibt ein beliebter Ort für Protest - auch für verkleidete Mönche.

Die Parteizentrale der nordrhein-westfälischen Grünen an der Oststraße soll am Aschermittwoch erneut zur Zielscheibe von Klimaschutz-Aktivisten werden. Etwa 15 Aktivisten im Mönchskostüm wollen den Grünen ins Gewissen reden, wie die Initiatoren am Dienstag ankündigten. Anlass für den Protest sei die Einleitung von Strafverfahren gegen die Besetzerinnen und Besetzer der Parteizentrale, hieß es. Ein Kabarettist in Mönchsverkleidung vom Düsseldorfer Kommödchen wolle den in NRW mitregierenden Grünen gar die Beichte abnehmen.

„Mönche“ wollen die Beichte abnehmen

Das dürfte allerdings schwierig werden. „Wir sind beim politischen Aschermittwoch in Köln“, sagte Parteisprecher Martin Lechtape auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dort wollen die Vorsitzenden der Landes- und der Bundespartei, Tim Achtermeyer und Omid Nouripour, sprechen.

Aus Protest gegen die Räumung des Dorfs Lützerath im rheinischen Braunkohle-Revier hatten rund 30 Klimaschutz-Aktivisten im Januar das Parteibüro der NRW-Grünen besetzt. Nach zehn Stunden hatte die Polizei die Besetzung beendet. Einige Tage zuvor hatten Aktivisten 250 Kilo Braunkohle-Briketts vor der Parteizentrale abgeladen. Da die Protestierenden das Gebäude nicht freiwillig verlassen hätten, habe die Partei ihr Hausrecht durchsetzen und Strafanzeige stellen müssen, bekräftigte Lechtape am Dienstag.

Den Grünen „ist nichts zu peinlich“

Nach Angaben der Umweltaktivisten hatte es nach der Besetzung gegen zwölf Teilnehmer Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs gegeben. Die Strafanzeige der Grünen beziehe sich auf alle zu dem Zeitpunkt noch anwesenden etwa ein Dutzend Personen, bestätigte der Parteisprecher.

Rilana Krick vom Bündnis „Lützerath Unräumbar“ kritisierte, die Partei wolle nun gegen Klimaaktivisten vor Gericht ziehen. „Es scheint, dass den Grünen nach der Polizei-Eskalation und der Räumung von Lützerath selbst die Strafverfolgung gegen uns nicht zu peinlich ist.“ Im Mönchskostüm wollen die früheren Besetzer nun anmahnen, den Strafantrag zurückzuziehen und das Verfahren zu stoppen.

