Düsseldorf: Gute Noten für Innenstadt und Einzelhandel

Düsseldorf. Bei einer Passantenbefragung unter dem Motto „Vitale Innenstädte 2020“ schnitt Düsseldorf gut ab. Es gab auch eine Schulnote.

Die Düsseldorfer Innenstadt erhält von ihren Besuchern erneut gute Bewertungen. Insgesamt gab es die Schulnote 2,3. Im Rahmen der unter dem Motto „Vitale Innenstädte 2020“ durchgeführten Passantenbefragung, unter der Organisation des IFH Köln, wurden in Düsseldorf 498 Passanten befragt. Bei der Befragung zeigte sich, dass der Handel viel lokale Unterstützung erfährt, so Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW.

Das vielfältige Angebot des Einzelhandels wurde dabei mit 2,0 bewertet. Zudem gehen 49 Prozent der Besucher in mehr als drei Geschäfte, 54 Prozent bleiben länger als zwei Stunden in der Innenstadt. 56 Prozent besuchten diese mindestens wöchentlich. Entgegen dem bundesweiten Trend bewerteten jüngere Besucher bis 25 Jahren die Innenstadt besser als ältere Besucher, so Gallus weiter.

Ein Drittel der Befragten kauft vermehrt online

Die Pandemie habe sich jedoch auch auf den stationären Handel ausgewirkt. Ein Drittel der Befragten kaufte vermehrt online ein. Dennoch: In Zeiten von Corona möchten viele Besucher die lokalen Händler unterstützen und kaufen gezielt dort ein (45 Prozent) - auch online (22 Prozent). Gegenüber der letzten Befragung 2018 kamen die Besucher seltener von auswärts, häufiger aus der jüngeren (bis 20 Jahre) und auch älteren (über 65 Jahre) Besuchergruppe – und sie besuchten mehr Geschäfte. „Wer einmal in der Stadt war, ging eben in mehr Läden“, so Gallus.

Dass es gerade die Jüngeren – trotz Pandemie und Online-Handel – in die Innenstadt zieht, freut Dezernentin Cornelia Zuschke. „Die Stadt wird so als Erlebnisraum wahrgenommen, in dem man sich treffen und aufhalten kann.“ Der öffentliche Raum sei momentan wichtiger denn je. Er ermögliche eine Idenfikation mit der Stadt und eine Bindung.

Die Innenstadt punktet auch bei der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Letztere würden bei entsprechend preislicher Gestaltung auch häufiger genutzt, sagten 62 Prozent. Für Cornelia Zuschke bedeutet das weitere Gestaltungsmöglichkeiten. „Die Innenstadt muss einfach für jeden erreichbar sein.“ Es brauche mehr Platz zum Fahrrad abstellen, aber auch Möglichkeiten um Einkäufe kurz einzulagern.

Einzelhändler sind positiv überrascht

Von den Ergebnissen der Befragung positiv überrascht sind die Einzelhändler. „Es freut uns, dass die Düsseldorfer so viel Lokalpatriotismus zeigen“, sagt Thomas Görger, Sprecher des City-Rings Schadowstraße. Frank Hermsen von der Altstadt-Gemeinschaft hatte zunächst die Befürchtung, dass durch Corona die Befragung verfälscht werde. Diese habe sich aber nicht bestätigt.

Er bemerke zwar, dass der Online-Handel zunehme, es aber kein Anzeichen dafür gebe, dass nicht weiterhin Besucher auch in die Stadt kommen. Und auch Hans Meijers von der IG Königsallee stimmt die Befragung optimistisch.