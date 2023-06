Düsseldorf: „Herrenlose“ Badehose sorgt für Großeinsatz

Naherholungsgebiet Unterbacher See: Hier gab es an Fronleichnam einen Großeinsatz.

Düsseldorf. Eine im Wasser des Unterbacher Sees treibende Badehose sorgte am Donnerstag für helle Aufregung. Eine große Suchaktion wurde eingeleitet.

Eine, wenn man so will, herrenlose Badehose sorgte am Unterbacher See am Fronleichnam-Donnerstag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und DLRG. Laut offiziellen Informationen wurde eine im Wasser treibende Badehose gefunden. Da nicht auszuschließen war, dass eine Person im See untergegangen ist, wurde sofort eine Suchaktion eingeleitet.

Hubschrauber und Rettungsboote im Einsatz

Zwei Hubschrauber und mehrere Boote suchten den komplette See ab. Am Ende gab es glücklicherweise Entwarnung: Die Personensuche wurde – ohne Feststellung – abgebrochen. Woher die Badehose kam, blieb allerdings offen.

