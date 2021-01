Düsseldorf: Hohe Belohnung nach Überfall auf Familie

Düsseldorf. In Düsseldorf ist eine Familie in ihrer Wohnung von fünf Männern mit Waffen überfallen worden. Polizei sucht Zeugen. Hohe Belohnung.

Nach dem Mitte Dezember ist eine hohe Belohnung für Hinweise ausgesetzt worden, die zur Aufklärung der Tat oder zur Identifizierung der Täter führen. Von privat sind 5.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt.

Der Raubüberfall hatte sich am Abend des 16. Dezember, einem Montag, an der Begonienstraße in Stockum zugetragen. Unter Vorhalt von Schusswaffen sollen fünf vermummte Männer gegen 19 Uhr in die Wohnung der Familie eingedrungen sein. Die Männer hatten ein Ehepaar und deren Tochter in ihrer Wohnung überwältigt und gefesselt. Nach der Tat sollen die fünf vermummten Räuber, die alle dunkel gekleidet waren, gegen 19.45 Uhr über die Terrasse der Erdgeschosswohnung geflüchtet sein. Möglicherweise stand ein Fluchtfahrzeug auf oder in der Nähe der Weißdornstraße bereit.

Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Nach ersten Zeugenangaben sollen die Männer 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß sein. Laut Polizei sind sie schätzungsweise Ende 20 bis Ende 30 Jahre alt und unterhielten sich während der Tatausführung in gebrochenem Deutsch und Englisch mit südosteuropäischem Akzent. Die Räuber erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld, einen massiven Ring aus 750er Rotgold mit Datumsgravur, eine Armbanduhr "Rolex Daytona" mit weißem Zifferblatt und Stahlarmband und eine Armbanduhr der Marke "Mühle-Glashütte".

Für die Ermittler ist auch interessant, wer am Tattag selber oder in den Tagen zuvor etwas Verdächtiges in Tatortnähe bemerkt hat. Wer kann in diesem Zusammenhang Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug, die Täter oder den Verbleib der geraubten Gegenstände geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Raubkommissariat (KK 13) der Polizei Düsseldorf zu wenden.