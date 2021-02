Düsseldorf: Holzspäne lösen Brand auf Krankenhausgelände aus

Düsseldorf. In einer Schreinerei bei einem Krankenhaus kam plötzlich Rauch aus einem Absaugsystem. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Die Feuerwehr Düsseldorf hat am Dienstagmorgen einen Brand auf einen Krankenhausgelände in Ludenberg gelöscht. Der Brand war laut Feuerwehr in der Schreinerei auf dem Gelände an der Bergischen Landstaße ausgebrochen, weil Holzspäne in einer Absauganlage einer Säge Feuer fingen.

Die Mitarbeiter der Schreinerei auf dem Gelände des LVR-Klinikums hatten der Feuerwehr gegen 7.50 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Absaugsystem einer Bandsäge gemeldet. Wegen der besonderen Lage auf einem Krankenhausgelände entsendete die Feuerwehr ein Großaufgebot.

Keine Gefahr für Patienten und Personal

Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, war eine Rauchentwicklung aus dem Bereich der Abluftrohre wahrzunehmen. Sofort ließ der Einsatzleiter die angeschlossene Bandsäge und das Lüftungssystem abschalten. Da die Schreinerei in keiner direkten Verbindung zu den Stationen des Krankenhauses stand, konnte eine Gefährdung für die Patienten und das Pflegepersonal schnell ausgeschlossen werden.

Um die Glutnester finden zu können, mussten die Feuerwehrleute den Betonboden in dem die Rohre verlegt waren öffnen. Dort fanden sie an einer Abzweigung einzelne Glutnester. Diese Arbeiten waren sehr arbeits- und zeitintensiv, so die Feuerwehr. Mit einem Strahlrohr wurden die glimmenden Späne im Anschluss komplett abgelöscht, sodass nach zweieinhalb Stunden mit den Aufräumarbeiten begonnen werden konnte.

Über die genaue Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Nach drei Stunden kehrten die letzten der 58 Einsatzkräfte von Feuerwehr- und Rettungsdienst zu ihren Wachen zurück.