Düsseldorf: Hunderte Italiener feierten EM-Finalsieg

Düsseldorf. In Düsseldorf feierten nach dem spannenden EM-Finale hunderte Italiener den Sieg ihrer Mannschaft. Es gab Autokorsos, Straßen wurden gesperrt.

La notte magica! Nach dem EM-Finalsieg der Squadra Azzurra im Londoner Wembley-Stadion im Elfmeterschießen gegen England haben viele Düsseldorfer Italiener die Nacht zu Montag zum Tage gemacht. Vor allem im Viertel Little Italy an der Heyestraße feierte die Community ausgelassen den Erfolg ihrer Mannschaft.

Ausgelassene, aber friedliche Party

„Aber in aller Regel auch sehr friedlich“, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Mehrere hundert Menschen tanzten und sangen auf der Meile im Stadtteil Gerresheim. „Hier und da wurde Pyrotechnik gezündet, und es gab auch einige Störer, aber da war nichts Weltbewegendes dabei“, so der Sprecher weiter. Die Polizei sperrte die Heyestraße ab Mitternacht ab, die Sperrung wurde erst gegen 2.20 Uhr aufgehoben, zu dem Zeitpunkt hatten sich die Menschenansammlungen aufgelöst.

Auch in der Düsseldorfer Innenstadt feierten die Italiener bis tief in die Nacht, zum Teil mit der ganzen Familie samt Kleinkindern. Die Polizei berichtet von zahlreichen kleineren Autokorsos. „Ich dachte, wir verkacken, aber dann haben wir es geschafft“, ließ sich ein Anhänger von Chiellini, Bonucci und Co. vom WDR zitieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf