Düsseldorf ist an der Spitze der Impfbewegung

Auf den Weihnachtsmärkten und im Einzelhandel soll es in Düsseldorf bald ein 2G-Bändchen geben, was die Einlassregelung vereinfachen wird.

Düsseldorf. Inzwischen gibt es bereits 13 Omikron-Fälle in Düsseldorf, die bisher harmlos verlaufen sein sollen. Jetzt sollen auch Kinder geimpft werden.

Das Thema Corona-Pandemie lässt Düsseldorf nicht los. Die insgesamt nun 13 Omikron-Fälle in Düsseldorf sorgen zusätzlich für Sorgen. „Mir sind bisher noch keine schwereren Fälle in Verbindung mit Omikron-Infektionen bekannt, was ich aber nicht völlig ausschließen will“, erklärte am Donnerstag Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche, der erläuterte, dass nur drei von den positiv Getesteten Reiserückkehrer sind. Bereits am Ergebnis des PCR-Test kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, ob es sich um einen Omikron-Fall handelt, meint der Stadtdirektor, der allerdings einräumt, dass trotzdem eine Sequenzierung vorgenommen wird, um ein genaueres Ergebnis zu haben.

189 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus

Dem Stadtdirektor ist zwar keine schulische Einrichtung bekannt, die derzeit auf Stadtgebiet geschlossen werden musste, aber die Sorge um die Kinder treibt die Düsseldorfer Stadtspitze um. Bei einer Inzidenz von 614,5 in der Gruppe der 10 bis 19 Jährigen und von 546,8 bei den 0 bis 9-Jährigen ist diese Sorge verständlich. Allerdings sind ganz wenige Kinder unter den 189 Corona-Patienten, die derzeit im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf insgesamt liegt derzeit bei 323,3 (Mittwoch 314,3).

Zwei Impfstraßen für Kinder

Sehr froh ist OB Stephan Keller, dass ab nächstem Dienstag Lolli-Tests in Düsseldorfer Kitas angeboten werden, um die Kinder und das sie betreuende Personal auf das Coronavirus zu testen. Zweimal pro Woche werden dann die Kindergartengruppen mit einem Lolli-Test, einem einfachen Speicheltest, auf das Coronavirus getestet.

Vielleicht noch sinnvoller und den Empfehlungen der „Stiko“ gemäß sind die Impfangebote für Kinder von fünf bis elf Jahre, die ab Freitag nächster Woche auf zwei speziell dafür vorgesehenen Impfstraßen im Zentrum am Bertha-von-Suttner-Platz zur Verfügung stehen. Dafür müssen Termine gemacht werden, damit ein Aufklärungsgespräch mit den Eltern vorangeschaltet werden kann. Dafür schaltet die Stadt ein Buchungsportal. Geplant sind, dass 240 Impfungen pro Tag angeboten werden können. Allerdings wird das Buchungsportal erst freigeschaltet, wenn klar ist, dass entsprechende Impfstoffmengen zur Verfügung stehen. Kinder werden nicht in den mobilen Impfstationen geimpft.

Länger als eine Dreiviertelstunde muss man nicht auf die Impfung warten

Weiterhin werden die Impfangebote der Stadt sehr gut angenommen. Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich davon selbst bei einem Besuch in Düsseldorf überzeugt und lobte die Stadt als Spitze der Impfbewegung in NRW. Derzeit werden rund 2000 Impfungen pro Tag vorgenommen, wobei es sich um zwei Drittel oder sogar teilweise drei Viertel Boosterimpfungen handelt. Der Rest teilt sich auf Erst-und Zweit-Impfungen auf. Länger als eine Dreiviertelstunde muss wohl kein Impfwilliger in der Schlange warten. „Am Ende des Tages ist es so, dass alle, die sich angestellt haben, auch an die Reihe kommen. Impfstoff ist immer genügend vorhanden“, sagte Hintzsche.

Zum 2G-Bändchen soll es eine Kooperation von Stadt und Handel geben

Die Stadt ist mit dem Handel im Gespräch, wie man eine einheitliche Regelung in Sachen „2G-Bänchen“ umsetzen kann. Das würde bedeuten, dass eine einmalige Kontrolle mit dem nachfolgenden Anlegen eines Bändchens ausreichen würde, um den Weihnachtsmarkt und die Geschäfte in Düsseldorf zu besuchen. Das soll dann auch für alle Stadtteile gelten. „Wir wollen das mit dem Handel in Absprache organisieren, damit es nicht verschiedene Lösungen geben wird“, erklärte OB Keller, der einräumte, dass zu klären gilt, über welchen Zeitraum ein solches Bändchen den Einlass erlaubt. Zudem gibt es auch in diesem Bereich eine gewisse Materialknappheit, so dass nicht von heute auf morgen aus dem Vollen gegriffen werden könne. Die Beschaffung fällt offensichtlich allen Städten derzeit nicht so leicht.