Düsseldorf: Japaner blicken verhalten aufs Deutschlandspiel

Düsseldorf. 8400 Japanerinnen und Japaner leben in Düsseldorf. Doch die WM-Stimmung lässt noch auf sich warten.

Die Stimmung in Düsseldorf ist aufgeladen und unaufgeregt zugleich. Am Sonntag wurde die WM eröffnet, doch vom Fußballfieber scheint jede Spur zu fehlen. Die Zuschauerzahlen vom Sonntag sprechen Bände: 6,21 Millionen Deutsche schauten das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador. Das sind circa 4 Millionen Zuschauer weniger als beim Eröffnungsspiel der WM 2018 in Russland.

Größte japanische Community in Europa

Heute steht nun die deutsche Nationalelf das erste Mal auf dem katarischen Spielfeld. Mit Japan als Gegner. Mehr als 8400 Japanerinnen und Japaner leben in Düsseldorf und prägen die Stadtkultur maßgeblich mit. Es ist die größte japanische Community in Europa. Besonders die Immermannstraße und Teile der Kloster- und Oststraße sind als „Little Tokyo“ der Hotspot für japanische Küche, Einrichtung, Kunst, Bekleidung und Literatur. Aber wie sieht es mit dem Fußball aus? Genauer gefragt: Wie ist die Stimmung jetzt, wo Deutschland gegen Japan spielt? Und das bei der umstrittensten WM aller Zeiten? Auch hier noch kein Fußball-Fieber angekommen, ja noch nichtmals erhöhte Temperatur.

Lange spielte Fußball in Japan keine große Rolle, was sich mit der WM 2002 schlagartig änderte. Neben Südkorea war Japan das Gastgeberland, was den Fußballhype wortwörtlich ins Rollen brachte. Heute ist Fußball hinter Baseball der zweitbeliebteste Sport Japans und die Freunde über eine erneute WM-Qualifikation bleibt groß, trotz Katar. Die Stimmung im Land sei freudiger, die Berichterstattung weniger kritisch, so Moritz Rose, Japanologe und „Digital Development Manager des Hotel Nikko“ auf der Immermannstraße. Sein Haus wird das heutige Spiel in der Lobby zeigen, aber unter anderen Umständen. Es werden keine speziellen Veranstaltungen organisiert, dementsprechend wird es keine Werbung geben und auch besondere WM-Drinks und Snacks bleiben dieses Jahr aus. „Wir möchten nicht zum Politikum dieser WM gehören. Die Entscheidung, das Spiel zu schauen oder es zu lassen, liegt bei jedem Gast selbst“, sagt Rose. Er selbst sei Fußball interessiert, die WM schaue er dieses Jahr aber nicht.

Generalkonsulin Japans in Düsseldorf tippt 2:2

In der Lobby des Max Brown Midtown Hotels bleibt der Fernseher indes aus. Auf den Zimmern können die Gäste trotzdem alle Spiele schauen. Die Lobby sei ein Ort für Geselligkeit, dabei würde ein flimmernder Fernseher stören, sagt Hotel Manager Maltester Wang. Das habe aber nicht direkt mit der WM zu tun, sondern sei eine grundsätzliche Marketingentscheidung. Maltester Wang hat das Gefühl, das WM-Fieber ginge dieses Jahr bei vielen unter, bei ihm sei das auf jeden Fall so.

Takuma Yoshida geht es anders. Er ist riesiger Fußballfan und freut sich auf das heutige Spiel und die WM. Vor mehr als zehn Jahren entschied er sich, nach Deutschland zu kommen, einer der Gründe sei tatsächlich die Liebe zum europäischen Fußball gewesen. Was ihn an dem heutigen Spiel besonders packt: Mario Götze und Daichi Kamada, die sonst Teamkollegen bei Eintracht Frankfurt sind, stehen heute als Gegner auf dem Platz. „Ich tippe 1:1 und wünsche mir, dass Deutschland und Japan gegen Spanien und Costa Rica gewinnen“, sagt Yoshida, Mitarbeiter des Geschäfts „Kyoto – Japan Art Deco“. Einen ähnlichen, wenn auch torreicheren Ausgang des Spiels erhofft sich Setsuko Kawahara, die seit Oktober dieses Jahres Generalkonsulin der japanischen Botschaft in Düsseldorf ist. Sie tippt 2:2 und drückt beiden Teams die Daumen, es ins Achtelfinale zu schaffen und sich gegen den vierfachen Weltmeister Spanien durchzusetzen.

Keine Deutschlandflaggen, keine Japan-Fahnen

Es bleibt abzuwarten, wie die TV-Zuschauerzahlen für das erste Spiel der deutschen Nationalelf ausfallen. Doch die Stimmung in Little Tokyo und anderen Teilen Düsseldorfs ist durchwachsen. Viele haben einfach kein Interesse, über die WM zu sprechen. Nirgends hängen Deutschlandflaggen, Japan-Fahnen sucht man ebenso vergebens. Es gibt keine Plakate, die für Public-Viewing-Veranstaltungen werben und statt kühlem Bier und Grillgut, liegt der Fokus auf Glühwein, gebrannten Mandeln und Weihnachtsshopping.

