Düsseldorf: Jugendliche prügeln auf Passanten ein

Düsseldorf. Eine Gruppe Jugendlicher hat in Düsseldorf-Wittlaer auf einen 38-Jährigen eingeschlagen und versucht ihn auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Vier Männer haben am späten Mittwochabend (23.30 Uhr) einen 38-jährigen Mann im Bereich Duisburger Landstraße/Bockumer Straße angegriffen und versucht, ihn auszurauben. Als der Mann an den vier Jugendlichen vorbeiging, beleidigten sie ihn zunächst. Später näherten sich die Jugendlichen plötzlich von hinten und rissen den 38-Jährigen zu Boden. Drei von ihnen schlugen und traten auf ihn ein und forderten Geld. Erst nachdem ein Autofahrer auf den Vorfall aufmerksam wurde, flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Einbrunger Straße. Der Mann musste leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Spur der Verwüstung hinterlassen

Die Täter werden so beschrieben: Sie sind etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie trugen dunkle Kleidung – ein Jugendlicher hatte einen roten Kapuzenpullover an. Eine weitere Person hatte schwarze, lockige, gegelte Haare und trug eine Beaniemütze. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die vier Jugendlichen zuvor gegen 23.00 Uhr an der Haltestelle Klemensplatz in den Bus der Linie 760 einstiegen und diesen um 23.08 Uhr an der Haltestelle Buschgasser Weg verließen. Dann gingen sie zu Fuß durch Einbrungen und traten dabei offenbar diverse Mülltonnen um. Zudem wurde ein mutwillig zerstörtes Haltestellenhäuschen festgestellt, das auf das Konto der Gruppe gehen könnte. Hinweise: 0211-870 0.