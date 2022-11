Düsseldorf: Leerstehende Halle brennt – Ursache unklar

Düsseldorf. Ein Einsatz am Samstagnachmittag stellt die Düsseldorfer Feuerwehr gleich vor mehrere Herausforderungen.

Aus noch unklarer Ursache hat es am Samstagnachmittag um kurz nach 16 Uhr in einer leerstehenden Halle in Eller gebrannt. Mehrere Anwohner hatten den Feuerwehrnotruf gewählt und gaben an, dass aus allen Öffnungen der Halle Rauch aufsteigen würde.

Wildwuchs erschwerte den Zugang

Die Löscheinheiten fanden zwar die Halle, doch ein Zugang stellte sich aufgrund von Wildwuchs und einem Zaun als schwierig dar, heißt es im Bericht der Feuerwehr vom Sonntag. In der Halle befanden sich Kartonagen, wovon ein Teil brannte. Die Feuerwehr löschte mit mehreren Wasserrohren das Feuer von zwei Seiten, so dass eine Ausdehnung auf andere Bereiche der Halle vermieden werden konnte. Der Brandrauch musste anschließend mit Großlüftern aus die Halle geblasen werden. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde, die Feuerwehr war mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat indes die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Schadens steht nicht fest.

