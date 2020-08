Düsseldorf: Lieberberg plant Konzert mit 13.000 Zuschauern

Das Konzert soll am 4. September in der Düsseldorfer Merkur-Arena steigen.

Düsseldorf. Eigentlich sind Großveranstaltungen noch verboten. In Düsseldorf plant Marek Lieberberg am 4. September jetzt ein Konzert mit 13.000 Zuschauern.

Ein Konzert mit Bryan Adams, Sarah Connor und „The Boss Hoss“ soll am 4. September vor 13.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena stattfinden. „Das ist das Zeichen, auf das Fans, Künstler und Crews sowie die gesamte Musikindustrie sehnsüchtigst gewartet haben“, sagte Veranstalter Marek Lieberberg laut einer Mitteilung vom Freitag. Es wäre laut Veranstalter das erste Großkonzert seit die Corona-Pandemie Mitte März Deutschland erreicht hat.

Konzert „Give Live a Chance“ soll eng mit Düsseldorfer Behörden abgestimmt sein

Das Konzert im Düsseldorfer Fußballstadion werde in enger Abstimmung mit den Behörden geplant. Dem Infektionsschutz werde „in vollem Umfang Rechnung getragen“, so die Veranstalter. Die Fans würden verpflichtet, Schutzmasken zu tragen. Zwischen den Sitzplätzen werde der Sicherheitsabstand gewahrt, Stehplätze soll es nicht geben.

Für die Konzertbesucher gibt es erweiterte Zugangs- und Wartebereiche sowie Zeitfenster für den Einlass. „Bringen Sie bitte nur das Nötigste mit. Es wird vor Ort keine Möglichkeit der Abgabe von Taschen, Garderobe und verbotenen Gegenständen geben“, heißt es in den AGB des Veranstalters. Stände mit Speisen und Getränke werde es nicht geben, diese würden von „Läufern“ angeboten. Außerdem herrscht Alkoholverbot.

Konzert-Tickets für „Give Live a Chance“ nur personalisiert online zu kaufen

Das 150-minütige Konzert mit dem Namen „Give Live A Chance“ soll teilweise „unplugged“, also ohne elektrische Gitarren und ähnliches, bestritten werden. Außer Bryan Adams, Sarah Connor und der Berliner Band „The Boss Hoss“ sollen auch Rea Garvey, Joris und der Comedian Michael Mittermaier auftreten. Tickets werden ausschließlich im Vorfeld nur personalisiert online verkauft, Käufer müssen bei der Buchung gemäß Corona-Schutzverordnung ihre Daten angeben.

Give Live A Chance ist der langerwartete Re-Start von Großveranstaltungen in der Musikindustrie!

Mit einem Stadionkonzert in der MERKUR SPIEL-ARENA Düsseldorf am 04.09. endet nach fünf Monaten globaler Pause der Lockdown.

Alle Infos: https://t.co/1osw3VJZSJ #giveliveachance2020 pic.twitter.com/QMBTn1ui1T — Live Nation GSA (@LiveNationGSA) August 7, 2020

„Die Synchronisation mit den Düsseldorfer Behörden und der Merkur Spiel-Arena war für uns von Anfang an Grundlage dieses Projekts“, so Lieberberg. „Dies werden wir während und nach der Veranstaltung fortsetzen, um ein positives Beispiel zu geben, wie Großveranstaltungen in Zeiten von Corona aussehen können.“ Lieberberg ist einer der größten Konzertveranstalter in Deutschland. Er organisiert unter anderem das Festival „Rock am Ring“, das in diesem Jahr wie etliche andere Events durch die Corona-Pandemie und die einhergehenden Verbote ausgefallen war.

Düsseldorfer Veranstalter D.Live plant das Konzert in der Merkur-Arena

Wie Lieberberg der „Rheinischen Post“ sagte, erhielt Düsseldorf den Zuschlag, weil er mit dem Geschäftsführer der städtischen Veranstaltungstochter „D.Live“, Michael Brill, „seit Jahr und Tag“ gut und vertrauensvoll zusammenarbeite und die Stadt das Konzept mittrage. Zudem sei Düsseldorfs zentrale Lage ein Vorteil. Brill nannte das Konzert in der „Rheinischen Post“ einen Ritterschlag: „Wir freuen uns, dass wir für unsere Branche in der neuen Normalität den Weg mitebnen können, auf dem auch größere Konzerte wieder möglich werden.“

Sollte das Konzert wegen steigender Infektionszahlen nicht stattfinden können, will der Veranstalter den Ticketpreis in voller Höhe inklusive der Vorverkaufsgebühren erstatten. Der Kartenvorverkauf für das Konzert soll am 11. August starten. (mawo/mit dpa)