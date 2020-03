Düsseldorf-Lierenfeld: Schussgeräusche lösen SEK-Einsatz aus

Vermeintliche Schussgeräusche haben in Düsseldorf Spezialeinheiten der Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolbild)

Düsseldorf. Vermeintliche Schussgeräusche in Düsseldorf-Lierenfeld haben das SEK auf den Plan gerufen. In einer Wohnung fanden sie die mögliche Ursache.

Vermeintliche Schussgeräusche haben in Düsseldorf Spezialeinheiten der Polizei auf den Plan gerufen. Die Polizisten nahmen nach Hinweisen von Anwohnern in der Wohnung eines 58-Jährigen vier Betrunkene vorläufig fest, wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete.

Eine Waffe fanden die Beamten bei der anschließenden Durchsuchung am Donnerstagabend allerdings nicht, dafür aber Pyrotechnik. Böllerreste auf dem Balkon zeugten von der wahren Ursache der Knallgeräusche. (dpa)