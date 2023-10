Düsseldorf: Männer nach Kneipenbesuch zu Boden geschlagen

Düsseldorf. Die Angreifer kamen auf der Jahnstraße in der Düsseldorfer City wie aus dem Nichts. Die Polizei fahndet nach mehreren Personen und sucht Zeugen.

Nach dem Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung in der Nacht zu Sonntag in Friedrichstadt fahndet die Polizei nach einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe. Bei dem Geschehen wurden zwei 37-jährige Freunde verletzt. Einer so schwer, dass er stationär in eine Klinik verbleiben musste.

Die Täter liefen – weiterhin drohend – davon

Nach dem Stand der Ermittlungen verließen die beiden guten Bekannten zur Tatzeit eine Gaststätte an der Jahnstraße (kurz vor der Adersstraße). Wie aus dem Nichts wurde zunächst einer der Männer aus einer Personengruppe heraus angegriffen und geschlagen. Als er wieder „zu sich kam“ sah er seinen Freund auf dem Boden liegen. Anschließend liefen die Täter, weiterhin drohend, in Richtung Corneliusstraße davon.

Die Personen sollen laut der Geschädigten mit einem südländischen Akzent gesprochen haben. Eine genaue Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 35 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

