Düsseldorf: Mann bedroht Tankstellen-Mitarbeiter mit Messer

Düsseldorf. Die Polizei in Düsseldorf sucht Zeugen nach einem Raubüberfall am späten Mittwochabend auf einen Tankstelle im Stadtteil Vennhausen.

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Vennhausen erbeutete am Mittwochabend (21.30 Uhr) ein bislang unbekannter Täter mehrere hundert Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei betrat zur Tatzeit eine männliche, dunkel gekleidete Person den Verkaufsraum der Tankstelle „In den Kötten“ und ging gezielt auf den einzig anwesenden Mitarbeiter zu. Mit einem etwa 20 bis 30 Zentimeter langen Küchenmesser bedrohte der Mann den Kassierer in deutscher Sprache mit leichtem Akzent und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter öffnete die Kasse. Der Täter griff zu und steckte die Beute von mehreren hundert Euro in seinen Rucksack. In diesem Moment gelang es dem Kassierer, vor dem Täter zu flüchten. Der Täter rannte daraufhin ebenfalls aus der Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung auf die Straße.

Täterbeschreibung: Mittleres Alter, dunkle Hautfarbe, 1,85 Meter groß, und sportliche Statur. Er trug einen grauen Kapuzenpullover. Dunkle Handschuhe, eine dunkle Jogginghose und einen Rucksack.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

