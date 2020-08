Düsseldorf: Mann klettert auf Kran und ruft die Polizei

Düsseldorf. Einsatz am Hauptbahnhof in Düsseldorf: Ein Mann kletterte am Donnerstagmorgen auf einen Baukran und meldete sich dann bei der Polizei.

Ein Mann hält seit Donnerstagmorgen in der Düsseldorfer City die Polizei auf Trab. Der dem Vernehmen nach polizeibekannte Mann war am Morgen einen Baukran am Hauptbahnhof hinauf geklettert und meldete sich aus dem Führerhaus bei der Polizei – mit der Drohung, er wolle sich etwas antun.

Hilfe bei Depressionen und Suizid-Gedanken Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder 0800/1110222. Die Anrufe sind kostenlos, die Nummern sind rund um die Uhr zu erreichen. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet im Internet einen Selbsttest, Wissen und Adressen zum Thema Depression an. Im Online-Forum können sich Betroffene und Angehörige austauschen. Für Jugendliche gibt es ein eigenes Forum.

Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, hat das Gebiet um den Bahnhof weiträumig abgesperrt. Die Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, RTW und Polizei stehen bis zum Mintropplatz, Busse und Bahnen werden umgeleitet. Laut eines Polizeisprechers handelt es sich dabei um einen Mann, der schon häufiger „auf diese Weise um große Aufmerksamkeit gebuhlt“ hat. (red)