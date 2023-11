Düsseldorf: Mann soll Ehefrau niedergestochen haben

Düsseldorf In einer Wohnung in Düsseldorf soll ein Mann (48) Samstagnacht versucht haben, seine Frau zu erstechen. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Mann soll in Düsseldorf seine Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag gemeinsam mitteilten, soll der 48-Jährige in der Nacht seine gleichaltrige Frau in einer Wohnung im Stadtteil Düsseltal attackiert haben. Sie kam ins Krankenhaus, der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Hergang äußerte sich eine Polizeisprecherin zunächst nicht. Eine Mordkommission ermitteltwegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 48-Jährige, der die deutsch-kasachische Staatsangehörigkeit besitzt, soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf