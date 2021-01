Düsseldorf: Mehr Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit im Dezember

Düsseldorf. Die Zahl der Arbeitslosen und der Menschen in Kurzarbeit ist in Düsseldorf zum Jahresende gestiegen. Deutlich höhere Quote in 2020.

Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist in Düsseldorf zum Jahresende nochmal gestiegen. Wie aus aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit Düsseldorf hervorgeht, waren im Dezember 27.743 Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit ist damit vom November auf den Dezember um 297 Personen gestiegen, was einem Anstieg von 1,1 Prozent entspricht, so die Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote für die Stadt beeinflusst dieser Anstieg allerdings nicht. Diese betrug im Dezember unverändert zum Vormonat 8,0 Prozent.

Deutlich gravierender fällt der Vergleich zum Vorjahr aus. Im Dezember 2019 lag die Arbeitslosenquote in der Stadt noch bei 6,5 Prozent. Damals waren 5606 Personen weniger arbeitslos gemeldet.

Wieder angestiegen ist im Dezember 2020 die Kurzarbeit in der Stadt. Im Laufe des Monats haben 785 Betriebe für 19.824 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Im Monat November waren es noch 481 Betriebe für 5344 Beschäftigte. Wie sich die Zahl der Menschen in Kurzarbeit jetzt entwickeln werde, hänge nun von der Corona-Lage ab, sagt Birgitta Kubsch-von Harten, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Düsseldorf: „Durch Kurzarbeit erhalten Unternehmen und Betriebe eine Perspektive auf die Zeit nach Corona. Die weitere Entwicklung auf dem Düsseldorfer Arbeitsmarkt wird maßgeblich vom Verlauf des Infektionsgeschehens und den damit einhergehenden Folgen für viele Wirtschaftszweige abhängen.“

Corona lässt Arbeitslosenquote im Jahr 2020 stark ansteigen

Die Corona-Krise war es auch, die maßgeblich auf die Entwicklungen auf dem Düsseldorfer Arbeitsmarkt 2020 Einfluss genommen hat. Im Jahr 2020 waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Düsseldorf durchschnittlich 26.686 Menschen zeitgleich arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote im Jahresschnitt 2020 betrug 7,8 Prozent, der höchste Wert seit 2016. Im Vergleich zum Vorjahr waren somit 4207 Personen mehr arbeitslos (+18,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg um 1,2 Prozentpunkte.

Während sich die negativen Folgen der Corona-Pandemie besonders stark im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) bemerkbar machte, war der Einfluss im Jobcenter weniger ausgeprägt. Die Anzahl der arbeitslosen Menschen, die Leistungen durch das Jobcenter erhielten, stieg im Jahresdurchschnitt vergleichsweise gering um 1660 Personen an (+11,0 Prozent). In der Arbeitslosenversicherung steigerte sich die Anzahl der Arbeitslosen um 2547 Personen (+34,2 Prozent).

Während die Zahl der Arbeitslosen stieg, sank die Zahl der freien Stellen in der Stadt. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 12.530 freie Stellen bei der Düsseldorf zur Besetzung gemeldet. Dies waren 4810 Stellen (-27,7 Prozent) weniger als im Vorjahr. Die Behörde resümiert dazu: "Die Stellenzugänge spiegelten dabei die abgeschwächte Dynamik des Einstellungsgeschehens und des aktuellen Personalbedarfs der Betriebe wider. Die Kräftenachfrage hat sich somit deutlich erkennbar abgeschwächt."

Besonders Mitarbeiter im Gastgewerbe und von Reisebüros betroffen

Besonders deutlich wirkten sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Gastgewerbe aus. Seit Beginn der Corona-Krise im April 2020 meldeten sich 1931 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer arbeitslos, die zuvor in der Gastronomie tätig waren (+43,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Besonders hart traf es auch viele Beschäftigte in Reisebüros. Von April bis Dezember 2020 meldeten sich 165 Reisebüro-Mitarbeiter arbeitslos. Dies entspricht einer Steigerung von 73,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Innerhalb der neun Monate seit Beginn der Pandemie verloren außerdem insgesamt 550 Beschäftigte aus dem Bereich Verkehr ihre Arbeit (+52,3 Prozent).

So viel Kurzarbeit wie noch nie in Düsseldorf

Eine weitere Folge der Corona-Pandemie: Noch nie gab es so viele Menschen in Düsseldorf, die gleichzeitig Kurzarbeit in Anspruch nehmen mussten. Von Januar 2020 bis Dezember 2020 wurden 11.253 Anzeigen zur Kurzarbeit gestellt. Somit waren 255.080 Beschäftigte in Düsseldorf potentiell von Kurzarbeit betroffen. Zum Vergleich: In 2019 zeigten insgesamt 44 Betriebe für 809 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit in Düsseldorf an.

„Kurzarbeit hat in erste Linie die Aufgabe, Jobs zu retten und Fachkräfte zu halten. Die Corona-Krise darf dabei nicht zu einem Stillstand führen. Wir alle wurden in den letzten Monaten Zeugen, in welcher Geschwindigkeit innovative digitale Ideen Formen annahmen und zu wirtschaftlichen Erfolg führten. Für Unternehmen sehe ich - neben allen negativen Auswirkungen der Pandemie - auch eine große Chance, ihre Beschäftigten während der Phasen der Kurzarbeit mit Qualifikationen auf diese veränderten Anforderungen in der Wirtschaft vorzubereiten“, rät Birgitta Kubsch-von Harten.