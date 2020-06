Die Polizei kontrollierte am Donnerstagabend am Kö-Bogen-Tunnel.

Raser-Kontrolle Düsseldorf: Mit Führerschein in den Tunnel, ohne wieder raus

Düsseldorf. Einem Düsseldorfer (24) drohen 680 Euro Geldbuße plus dreimonatiges Fahrverbot. Er war mit seinem Opel mit Tempo 128 in einen Tunnel gerauscht.

Der Verkehrsdienst der Polizei Düsseldorf führte am Donnerstagabend im Bereich der Oberkasseler Brücke und Jägerhofstraße/Kö-Bogen-Tunnel Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Kö-Bogen-Tunnel fuhr ein 24-jähriger Düsseldorfer mit seinem Opel OPC in den Tunnel hinein. Und das mit sage und schreibe 128 Stundenkilometern. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist dort aber nur 50 km/h. Jetzt drohen dem Raser drei Monate ohne Führerschein, 680 Euro Bußgeld und zwei Punkte.

Auch ein Porsche fuhr mit Tempo 92 in die Messstelle

Insgesamt hielten die Einsatzkräfte Donnerstagabend sieben Autofahrer an, die die zulässige Geschwindigkeit nicht einhielten. Fünf müssen jetzt mit einem temporären Fahrverbot rechnen. Auf der Oberkasseler Brücke wurden 20 Fahrzeugführer gemessen, welche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten. 19 müssen jetzt mit einem Fahrverbot rechnen. Ein 20-Jähriger aus Frankfurt fuhr in seinem Porsche mit 92 km/h in die Messstelle. Er wird jetzt mit einem Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen müssen.