Düsseldorf: Mordkommission ermittelt nach Bluttat in Wohnung

Düsseldorf. Nach einer versuchten Tötung am Dienstag in einer Wohnung im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk schwebte ein 55-Jähriger zeitweise in Lebensgefahr.

Nach dem Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts am Dienstagnachmittag (15.15 Uhr) im Stadtteil Oberbilk ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Düsseldorfer Polizei auf Hochtouren. Ein 55-Jähriger war schwer verletzt in seiner Wohnung gefunden worden. Zeitweise bestand Lebensgefahr. Derzeit werd in alle Richtungen ermittelt, heißt es bei der Polizei.

Schwer verletzt in die Klinik

Eine Zeugin hatte den Mann am Dienstagnachmittag schwer verletzten Mann in seiner Wohnung an der Linienstraße auf. Sie verständigte die Rettungskräfte, und der 55-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Dort wurde von den Ärzten festgestellt, dass der Mann durch Fremdeinwirkung verletzt worden war. Dem Vernehmen nach handelte es sich um einen stumpfen Gegenstand, der den Kopf des Opfers getroffen hatte. Dies wollte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage nicht bestätigen. Der Täter oder die Täterin ist flüchtig.

