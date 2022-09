Düsseldorf: Müllsammler könnten Weltkriegsmunition finden

Das 2018 in Düsseldorf gegründete Projekt, ist in Berlin beim Green Tech-Festival mit dem Award in der Kategorie Community ausgezeichnet worden.

Düsseldorf. Am Samstag, 10. September, ist wieder die Umweltinitiative RhineCleanUp unterwegs. Doch wegen des Niedrigwassers des Rheins ist Vorsicht geboten.

Am Samstag ist „Großkampftag“, kündigt das Projekt RhineCleanUp (RCU) an. Gekämpft wird gegen den Müll an den Rheinufern – in Düsseldorf und über 200 anderen Kommunen am Rhein sowie an 14 weiteren Flüssen. Um 10.30 Uhr ist offiziell Auftakt. Dann machen sich zahlreiche Freiwilligenteams entsprechend ausgerüstet auf, um die Ufer zu entmüllen.

Flussufer sind viel breiter als üblich

Durch das Niedrigwasser sind die Flussufer in diesem Jahr viel breiter als sonst. Das wird dazu führen, dass mehr Müll gefunden wird, erwarten die Organisatoren. Dazu könnte Abfall gehören, der Jahrzehntelang unter der Wasseroberfläche lag. Doch auch Weltkriegsmunition könnte dabei sein – es wird zur Vorsicht geraten.

Das 2018 in Düsseldorf gegründete Projekt, ist in Berlin beim Green Tech-Festival mit dem Award in der Kategorie Community ausgezeichnet worden. RCU, vom NRZ-Ombudsmann Joachim Umbach ins Leben gerufen, macht den Rhein von der Quelle bis zur Mündung sauber und ist auch etwa an der Donau und an der Spree aktiv. Am Aktionstag im vergangenen Jahr haben an europäischen Flussufern rund 40.000 Menschen mehr als 320 Tonnen Müll gesammelt. Die meisten Teilnehmer gab es in Düsseldorf – mehr als 4000.

