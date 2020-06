Düsseldorf muss die (Radfahr-)Chance nutzen

In Düsseldorf sind die Zahl der Fahrradfahrten in den letzten fünf Monaten sprunghaft angestiegen.

Es ist schon bedenklich, dass eine Pandemie daher kommen muss, um die Düsseldorfer auf die Räder zu bringen. Aber die Zahlen sprechen ja dennoch für sich. Jetzt muss die kommunale Politik die Chance nutzen und – um im Bild zu bleiben – weiter kräftig in die Pedale treten, um den Radfahren in unserer Stadt noch mehr Service und vor allem Sicherheit zu bieten. Denn radfahrende Bürgerinnen und Bürger sind ein wichtiger städtischer Beitrag für den Umweltschutz. Auch in einer Post-Corona-Zeit.