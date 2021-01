Düsseldorf: Neuer Betreiber für ehemaliges Karstadt-Parkhaus

Das ehemalige Karstadt-Parkhaus an der Liesegangstraße in Düsseldorf hat einen neuen Betreiber.

Die ehemalige "Karstadt" Tiefgarage an der Liesegangstraße in der Düsseldorfer Innenstadt hat einen neuen Betreiber. Wie die Firma Q-Park Deutschland in einer Pressemitteilung bekannt gibt, gehe das Parkhaus "mit einem langjährigen Pachtvertrag in das Portfolio über." Das Haus, das nahe der Schadowstraße liegt, verfügt über 6 Ebenen mit 519 Stellplätzen, so Q-Park.

Mit dem Betreiberwechsel sei die Tiefgarage außerdem mit neuer "Parkierungstechnologie" ausgestattet worden. Diese erlaube etwa, dass sich die Schranken bei der Ein- und Ausfahrt öffnen, sobald ein entsprechendes Zugangsmittel an das Lesegerät gehalten wird. Zusätzlich bestehe nun die Möglichkeit der Online-Reservierung sowie die des kontaktlosen Parkens durch Kennzeichenerkennung, so Q-Park.

Neuer Betreiber bewirtschaftet Parkhäuser in sieben Ländern

Die Firma Q-Park ist nach eigenen Angaben "europaweit einer der führenden Betreiber von eigenen, verwalteten und gepachteten Parkobjekten" und verfügt über mehr als 547.000 Parkplätze in über 2.500 Parkeinrichtungen in sieben westeuropäischen Ländern.