Düsseldorf: Notfall auf Passagierschiff

Mit einem Krankenwagen wurde der betroffene Mann in ein Krankenhaus gefahren, nachdem ihn Rettungskräfte an Land brachten.

Düsseldorf. Rund eine Stunde vor den Kirmesfeuerwerk gab es auf dem Rhein einen internistischen Notfall. Rettungskräfte waren sofort zur Stelle.

Rund eine Stunde vor Beginn des Feuerwerks der Rheinkirmes am Freitag kam es auf einem Passagierschiff zu einem internistischen Notfall, meldet die Feuerwehr. Durch Notfallsanitäter der Rettungsboote konnte der Patient medizinisch erstversorgt und anschließend an den städtischen Rettungsdienst übergeben werden.

71-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht

Um 21.19 Uhr hatte die Feuerwehr die Meldung über den Notfall auf dem Rhein erreicht. Wie bereits seit vielen Jahren waren auch dieses Mal für den Konvoi der elf Passagierschiffe Rettungsboote von Feuerwehr, DLRG und Rotem Kreuz im Einsatz. So konnten zügig zwei Rettungsboote zu dem Schiff gelotst werden. Notfallsanitäter der Feuerwehr führten eine Erstversorgung bei dem 71-jährigen Mann durch. In der gleichen Zeit konnte das Schiff nahe der Theodor-Heuss-Brücke anlegen, wo der Mann dem Rettungsdienst übergeben und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er schwebt aktuell nicht in Lebensgefahr, so die Feuerwehr.

