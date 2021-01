So wie in diesem Klassenzimmer in Essen sah es am Montag auch in vielen Düsseldorfer Schulen aus. Die Notbetreuung wurde nur sehr verhalten genutzt. (Symbolbild)

Corona Düsseldorf: Nur wenige Schüler in der Notbetreuung

Düsseldorf. Schüler der Jahrgänge 1 bis 6 können in Düsseldorf an die Schulen zur Notbetreuung. Die Resonanz ist eher verhalten.

Seit diesen Montag können Düsseldorfer Eltern ihre Kinder an die Schulen zur Notbetreuung schicken. Geöffnet ist das Angebot für die Jahrgänge 1 bis 6. Wie die Stadt Düsseldorf am Montagnachmittag auf Nachfrage der NRZ mitteilt, wird das Betreuungsangebot nur sehr verhalten genutzt, gerade in den weiterführenden Schulen.

Hier seien nur 1,5 bis 4 Prozent der Schüler in der Notbetreuung gewesen, während in den Grundschulen rund 12 Prozent der Schülerinnen und Schüler zur Betreuung kamen. Regionale Unterschiede innerhalb Düsseldorfs seien aber nicht beobachtet worden. Höher lag der prozentuale Anteil bei den Förderschulen und hier insbesondere bei dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, so die Stadtverwaltung.

Rückmeldung von 75 Prozent der Schulen

Zum Zeitpunkt der Antwort auf die NRZ-Anfrage lagen von rund 75 Prozent der Düsseldorfer Schulen Rückmeldungen bei der Stadt vor. Insgesamt 2400 Schülerinnen und Schüler seien von diesen Schulen in der Notbetreuung gemeldet worden.