Düsseldorf: Ostergottesdienste steigen auf Bühne im Autokino

Das hat es noch nie gegeben: Ostergottesdienste, die auf einer Bühne im Autokino übertragen werden. In Corona-Zeiten 2020 wird es möglich: Am kommenden Karfreitag findet ein ökumenischer Gottesdienst mit Superintendent Heinrich Fucks und Stadtdechant Frank Heidkamp um 11 Uhr im neuen Düsseldorfer Autokino auf dem Messeparkplatz 1 statt. Am Ostersonntag können Christen im Auto eine katholische Heilige Messe mit Stadtdechant Frank Heidkamp um 11 Uhr feiern. Und am Ostermontag laden Superintendent Fucks und Judith Uhrmeister, Pfarrerin der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde, zu einem evangelischen Ostergottesdienst um 11 Uhr ein.

Tickets über Onlinesystem besorgen

Während die ersten Filme, die ab heute im Autokino Düsseldorf gezeigt werden, schon ausverkauft sind, gibt es für die Ostergottesdienste noch Karten. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich über ein Onlineticketsystem https://www.autokino-duesseldorf.de/ ein kostenfreies Ticket zu besorgen. Das System dient dazu, die Besucherzahl zu den verschiedenen Gottesdiensten zu erfassen, so dass das Platzangebot ausreicht.