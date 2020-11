Düsseldorf: Pandemie-Leugner kleben Sticker auf Bahntüren

Düsseldorf. In Düsseldorf haben Pandemie-Leugner verstörende Sticker auf Straßenbahntüren geklebt. „Querdenker“ rufen zur nächsten Demo am 6. Dezember auf.

Die Corona-Leugner wollen nicht locker lassen und rufen erneut unter dem Label „Querdenken“ für Sonntag, den 6. Dezember, zu einer so genannten Giga-Demo („Kundgebung und Spaziergang“) in Düsseldorf auf. Kaum ist dieser Termin bekannt, regt sich – wie immer in der NRW-Landeshauptstadt – Gegenprotest.

Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) bittet am 6. Dezember antifaschistische Gruppen und Initiativen auch aus anderen Städten nach Düsseldorf zu kommen. Auf der DSSQ-Kundgebung sollen dann Menschen aus dem Gewerkschafts- und Kulturbereich sprechen, die besonders von der Pandemie und den Beschränkungen betroffen sind. Das Bündnis werde alle pandemie-bedingten Hygienemaßnahmen verantwortungsvoll umsetzen, heißt es in einer Mitteilung.

Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ruft zum Gegenprotest auf

„Es wird in Düsseldorf kein zweites Leipzig geben. Querdenker, rechte Hooligans, Reichsbürger und Antisemiten haben in unserer Stadt nichts verloren und sind hier nicht erwünscht“, erklärt Oliver Ongaro, Streetworker und Sprecher des Bündnisses.

DSSQ hatte schon vor gut zehn Tagen bei der jüngsten Coronaleugner-Demo zur Gegenkundgebung in der Altstadt aufgerufen. Auch bei der nun anstehenden Demo sollen sich dem Vernehmen nach viele prominente Redner und Musiker aus der Pandemieleugner-Szene angekündigt haben.

„Komplett fakten- und beratungsresistent sprechen die Pandemieleugner von einer aktuell herrschenden, seit Jahren vorbereiteten Corona-Diktatur“, sagt Ongaro. „Sie relativieren und verharmlosen die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands und damit die Opfer.“

„Querdenken“ fabulierte von einem nahenden „Corona-Faschismus“ und einer hieraus resultierenden Notwendigkeit eines „Volksaufstandes“ und „System-Umsturzes“. Diverse extrem rechte bis neonazistische Gruppierungen, Antisemiten und rechte Hooligans fühlten sich angesprochen, bei einem solchen „Volksaufstand“ dabei zu sein, so Ongaro weiter.

Coronaleugner-Aufkleber in der 709

Indes haben Unbekannte, die offensichtlich aus der „Querdenker“-Szene kommen, Fahrzeuge der Rheinbahn mit verstörenden Aufklebern verunstaltet. Auf den Stickern, die gestern unter anderem an den Türen einer Straßenbahn der Linie 709 geklebt waren, ist zu lesen: „Wenn ich groß bin, werde ich wegen der Maßnahmen depressive Selbstmordkandidatin – Sarah, 8 Jahre“.

Die so genannte „Bundeszentrale für plandemischen Alarmismus“, einen Gruppe von Corona-Maßnahmen-Gegnern, die unter anderem auf der Verschwörungstheoretiker-Plattform „Telegram“ unterwegs ist, hat diese Aufkleber drucken lassen.

„Das ist nicht schön, wenn Aufkleber mit solchem Gedankengut in den Fahrzeugen zu finden sind, wir hatten schonmal solche Fälle vor einigen Monaten“, erklärt Rheinbahnsprecherin Katharina Natus. Die Mitarbeiter in den Werkstätten, in denen Busse und Bahnen nachts gereinigt werden, seien dazu angehalten, solche Aufkleber „mit Priorität“ zu entfernen.

„Zudem hätte die Rheinbahn die Möglichkeit, die Polizei zu informieren und Anzeige wegen Sachbeschädigung zu erstatten, wenn Personen auf frischer Tat ertappt werden, während sie solche Aufkleber in unseren Fahrzeugen anbringen“, so Natus weiter. „Allerdings handelt es in einem solchen Fall nicht um klassischen Vandalismus wie etwa bei Verschmutzungen durch Graffiti.“