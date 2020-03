Düsseldorf: Pfarrer Frank Heidkamp wird neuer Stadtdechant

Düsseldorf. Frank Heidkamp wird neuer Düsseldorfer Stadtdechant. Er tritt damit die Nachfolge von Ulrich Hennes an, der nach Missbrauchsvorwürfen zurücktrat.

Es war zu erwarten, aber jetzt ist es offiziell. Pfarrer Frank Heidkamp (61) wird neuer Düsseldorfer Stadtdechant. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki ernennt den leitenden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen und aktuell kommissarischen Stadtdechanten zum 1. September zum neuen Stadtdechanten und Leiter der Cityseelsorge in Düsseldorf. Zugleich wird er Pfarrer an St. Lambertus. Die offizielle Einführung ist für Sonntag, den 20. September, geplant.

Pfarrer Heidkamp repräsentierte zurzeit als kommissarischer Stadtdechant die katholische Kirche in Düsseldorf. Die Aufgabe hatte er von Ulrich Hennes übernommen, nachdem dieser im vergangenen September nach Missbrauchs-Vorwürfen auf das Amt verzichtet hatte. Seiner neuen Aufgabe sieht der gebürtige Düsseldorfer mit Respekt, Zuversicht und Freude entgegen: Heidkamp: „Für mich ist es etwas ganz Besonderes, Stadtdechant in meiner Heimatstadt zu sein. Es ist gut, dass ich im Laufe des letzten Jahres schon viele Einblicke gewinnen konnte, was mir den Einstieg in das Amt nun erleichtern wird. Ich bin dankbar, dass die Düsseldorfer Katholiken mich dabei so gut unterstützt haben.“

Die Coronakrise wird die Kirche lange beschäftigen

Welche Auswirkungen hat das Corona-Virus auf die kirchliche und städtische Entwicklung und das Wohl der Menschen? Sicher eine zentrale Frage, die laut Pfarrer Heidkamp die Seelsorger, Pastoralen Dienste und Gläubigen in der kommenden Zeit beschäftigen werden. Auf diesem Weg zur Seite stehen ihm dann seine beiden neuen Stellvertreter Monsignore Oliver Boss, Leitender Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde St. Margareta, und Pfarrer Joachim Decker, Leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Eller-Lierenfeld.

Michael Hänsch, Geschäftsführer der Katholischen Kirche in Düsseldorf, begrüßt die Entscheidung des Erzbischofs: „Dass Pfarrer Frank Heidkamp nun der neue Stadtdechant wird, ist eine wirklich gute Entscheidung. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Er ist ein engagierter Priester und toller Mensch. Als kommissarischer Stadtdechant hat er schnell das Vertrauen und den Respekt von vielen Gläubigen gewonnen. Ich glaube sagen zu dürfen, dass sich alle Düsseldorfer Katholikinnen und Katholiken auf unseren neuen Stadtdechanten freuen.“

Heidkamp muss innerhalb Düsseldorfs umziehen

Auch Martin Philippen, Vorsitzender des Katholikenrates und Pfarrgemeinderatsvorsitzender in der Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen, findet es gut, dass der Erzbischof den vielen positiven Rückmeldungen, die sich für Pfarrer Heidkamp ausgesprochen haben, gefolgt ist: „Er hat bisher sehr gute Arbeit geleistet. Von daher ist eine gute Wahl. Wir im Rheinbogen hätten uns natürlich gewünscht, dass er bei uns bleibt. Aber es wird sich in den nächsten Jahren noch so viel ändern, dass wir jetzt positiv nach vorne schauen und die Aufgaben, die auf uns zukommen angehen müssen.“

Mit dem neuen Amt ist für den 61-Jährigen auch ein häuslicher Wechsel verbunden. Von Wersten geht es nach 13 Jahren in die Altstadt. „Damit gehen spannende und interessante Jahre im Düsseldorfer Rheinbogen zu Ende. Deshalb ist der Weggang aus Wersten für mich auch mit Wehmut verbunden“, so Heidkamp. Aber ich bin ein positiv denkender Mensch, der sich mit Freude weiteren Aufgaben stellt im Dienste der Menschen.“

Drei Jahre lang Stadtjugendseelsorger

Privat ist der Seelsorger immer sehr regelmäßig in der Altstadt gewesen, um mit Freunden am Rhein zu sitzen, ein Gläschen Altbier zu trinken oder eine Shisha zu rauchen. „Der Weg wird nun kürzer“, meint er mit einem Schmunzeln.

Frank Heidkamp wurde 1958 in Düsseldorf geboren, hat hier die Katholische Grundschule Itterstraße und das Görres-Gymnasium besucht. Er war auch schon Kaplanzeit in St. Theresia in Garath und in St. Franziskus Xaverius in Mörsenbroich. Von 1991 bis 1994 war er Stadtjugendseelsorger und Leiter des Katholischen Jugendamtes in Düsseldorf.