Düsseldorf: Polizei findet Drogen unter Fahrradsattel

Die Polizei hat am Sonntagabend (18.20 Uhr) in der Düsseldorfer City einen Mann festgenommen, der für seinen „Straßenverkauf“ von Betäubungsmitteln ein interessante Variante gewählt hatte. Der 28-Jährige hatte unter einem Fahrradsattel die Drogen versteckt, um diese von dort aus an Personen zu verkaufen.

Zeuge hatte den „Straßenverkauf“ beobachtet

Ein Zeuge hatte den Verdächtigen bei einem vermeintlichen Drogenverkauf auf der Friedrich-Ebert-Straße aber beobachtet und die Polizei informiert. Die Beamten nahmen den Drahtesel in Augenschein und fanden eine Tüte mit verkaufsfertigen Konsumeinheiten Marihuana. Bei der Durchsuchung des 28 Jahre alten Mann kam Bargeld in „dealertypischer Stückelung“ zum Vorschein.

