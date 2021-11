Düsseldorf: Polizei findet Kiloweise Drogen und 13.000 Euro

Düsseldorf. Neben der breiten Palette an Rauschmitteln fanden die Beamten bei dem 36-jährigen Düsseldorfer eine Machete und zwei Schreckschusspistolen.

Einen großen Drogen-Fund konnte am Dienstag die Polizei Düsseldorf verzeichnen. In der Wohnung eines 36-jährigen Dealers an der Kölner Landstraße wurde neben einer Machete und zwei Schreckschusspistolen eine breite Palette an Drogen in hohen Mengen sichergestellt werden.

Gewaltige Menge Rauschgift

So listet die Polizei 29 Kilogramm Amphetamin, 450 LSD-Trips, 400 Gramm Cannabisharz, 2,5 Kilogramm Cannabiskraut, 1,2 Kilogramm Ecstasy-Tabletten und 10 Gramm Kokain auf. Dazu fand man Behältnisse mit insgesamt 15 Liter Flüssigkeiten zur Amphetaminherstellung. Dabei handelt es sich mutmaßlich Amphetamin-Öl, Methanol und Batteriesäure.

Der 36-Jährige hatte bei der Festnahme zudem 13.000 Euro in Bar dabei. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.

