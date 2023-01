Düsseldorf: Polizei schnappt gesuchten „Fake-Polizisten“

Düsseldorf. Der Betrüger ging den Fahndern ins Netz, als er nach langem Auslandsaufenthalt wieder in Düsseldorf aufschlug.

Ein mit mehreren Haftbefehlen gesuchter „Fake-Polizist“ konnte am Montag von Personenfahndern des Kriminalkommissariats 41 in Düsseldorf festgenommen werden. Der 31-Jährige wurde geschnappt, kurz nachdem er nach längerer Abwesenheit wieder in der Rheinmetropole aufschlug. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, in mindestens vier Fällen als falscher Polizist überregional Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht zu haben. Die Schadenssumme der überregional agierenden Täter dürfte in die Hunderttausende gehen, heißt es im Bericht der Polizei.

31-Jähriger weil Teil einer Band und schon wegen Drogenhandel verurteilt

Der 31-Jährige operierte als Teil einer Bande, die für eine ganze Reihe von Betrugstaten infrage kommt. Der Tatverdächtige wurde in einem Fall von Drogenhandel bereits zu sechs Jahren Haft verurteilt worden war, setzte sich der Mann vor Haftantritt ins Ausland ab. „Er scheint aber einen Teil seines Lebensmittelpunktes in Düsseldorf zu haben, so dass er hier immer wieder aufschlägt“, so ein Polizeisprecher. Unter Nutzung von gefälschten Ausweispapieren reiste er wieder in die Bundesrepublik ein. Letztlich hatte der Mann die Rechnung ohne die echten Fahnder des Polizeipräsidiums Düsseldorf gemacht. Jetzt sitzt er im Gefängnis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf