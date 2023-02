Düsseldorf: Polizei spricht von friedlichem Rosenmontag

Düsseldorf. Polizei lobt Feiernde und Einsatzkräfte. Nur 42 Platzverweise, dazu wurden elf Personen in Gewahrsam genommen – wenig für einen solchen Abend.

Die Polizei spricht in ihrer Abschlussbilanz für den Rosenmontag von einem ruhigen, friedlichen Abend. „Wir hatten keine besonderen Vorkommnisse, kein Vergleich zu einer Nacht im Sommer“, teilte Sprecher André Hartwich mit. „Die Besonnenheit mag vielleicht auch daran liegen, dass die Leute es in diesem Jahr genossen haben, endlich wieder ohne Beschränkungen zu feiern.“

Weit mehr als 200 Kräfte im Einsatz

Die Polizei hatte, nachdem der „Zoch“ durch die Straßen Düsseldorfs gezogen war, immer noch weit mehr als 200 Kräfte auf den Altstadtstraßen im Einsatz, die aber laut Hartwich deutlich vor Mitternacht abgezogen werden konnten. Insgesamt sprachen die Beamtinnen und Beamten 42 Platzverweise aus und mussten elf Personen in Gewahrsam nehmen. Für einen Abend an Rosenmontag sind das vergleichsweise wenig Maßnahmen. „Daher ein Lob an die Feiernden, aber auch an die Einsatzkräfte und auch an den OSD, die – wenn es sein musste – auch klare Ansagen gemacht haben“, so Hartwich.

Auch die Bundespolizei am Hauptbahnhof, über den mehrere tausend Jecken zum „Zoch“ angereist waren, registrierte nur „wenige Maßnahmen“, wie es heißt. Die Beamten führten „40 vorbeugende Identitätsfeststellungen, elf Identitätsfeststellungen zur Strafverfolgung, sieben vorbeugende Durchsuchungen, drei Durchsuchungen zur Strafverfolgung“ durch. Gegen vier Personen seien Platzverweise ausgesprochen worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf