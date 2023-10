Düsseldorf: Polizei sucht hilfsbereite Zeugin nach Unfall

Die Polizei sucht eine Zeugin nach einer Unfallflucht in Oberbilk vom 26. Oktober.

Düsseldorf. Bei einem Unfall im Düsseldorf wurde eine 14-Jährige von einem Auto angefahren. Der Fahrer flüchtete, eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen.

Die Düsseldorfer Polizei sucht aktuell dringend eine Zeugin, die einem 14-jährigen Mädchen am vergangenen Donnerstagmorgen (26. Oktober) in Oberbilk nach einem Verkehrsunfall geholfen hat. Das Mädchen war zuvor von einem Lieferwagen angefahren worden, dessen Fahrer sich dann von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hatte.

Fahrer flüchtete mit weißem Transporter von der Unfallstelle

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die 14-Jährige laut Polizei gegen 8.20 Uhr an dem Kreuzungsbereich Ellerstraße/Kruppstraße. Sie war gerade dabei, die Straße an einer Fußgängerampel zu überqueren, als sie von einem weißen Transporter angefahren wurde. Der Fahrer des Wagens flüchtete mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Eine – bislang unbekannte Frau – hingegen sprach das Mädchen an und sagte ihr, dass sie die Polizei verständigen solle und hinterließ ihr das Kennzeichen des Fahrzeugs, welches sie sich notiert hatte. Die 14-Jährige aus Düsseldorf erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet nun diese Zeugin, aber auch andere Hinweisgebende, sich beim Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-870-0 zu melden.

