Porschefahrer fährt Fußgänger auf Zebrastreifen an

Düsseldorf. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Düsseldorf-Flingern wurde ein 36-jähriger Mann schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (19.20 Uhr) in Flingern wurde ein 36-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Zuvor hatte ihn ein Auto getroffen, als er die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überqueren wollte.

Auf die Motorhaube geschleudert

Nach Angaben der Polizei hatte der 36-Jährige zuvor beabsichtigt, die Behrenstraße in Höhe der Albertstraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Dabei übersah ihn offenbar ein 46-jähriger Porschefahrer aus Düsseldorf, der auf der Behrenstraße in Richtung Gerresheimer Straße unterwegs war. Der 36-Jährige aus Düsseldorf wurde auf die Motorhaube geschleudert und prallte anschließend auf den Boden. Dabei verletzte er sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Dort blieb er vorsorglich in stationärer Behandlung.

