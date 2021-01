Düsseldorf: Preiserhöhung nach Modernisierung schockt Mieter

Mieter der Wohnungen an der Kissinger Straße und die Vertreter des Bündnisses vor Ort in Eller.

Eine im Besitz katholischer Bistümer stehende Immobilienfirma will wegen Modernisierungen die Miete erhöhen. Wohnraum-Bündnis ist eingeschaltet.

Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH (SWG), eine im Besitz katholischer Bistümer stehende Immobilienfirma, möchte in Eller an der Kissinger Straße die Mieten in 160 Wohnungen erhöhen. Sie begründet die Mieterhöhung in den ehemaligen Sozialwohnungen mit Modernisierungsmaßnahmen. Die bestehenden neun Häuserblocks sollen zusätzlich mit neuen Wohnungen auf den Dächern aufgestockt werden.

Zu den geplanten Modernisierungen zählt unter anderem eine neue Heizung, Wasser- und Stromversorgung, sowie ein Fahrstuhl, der einen barrierefreien Zugang lediglich zu den neu entstehenden Wohnungen ermöglichen soll, sagt Johannes Dörrenbächer vom Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Nun werden die Kosten für die Modernisierungen jedoch auf die Bestandsmieter umgelegt, klagt auch Lutz Pfundner, ebenfalls vom Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, an.

Miete beträgt 50 Prozent der Rente

Doch für die Mieter ist das zu viel. Die Miete mache momentan schon 50 Prozent ihrer Rente aus, klagt etwa Ingeborg Schmitten. Die 85-Jährige wohnt seit 1970 an der Kissinger Straße. Schon jetzt greife sie auf all ihr Gespartes zurück. Eine andere Mieterin sucht bereits seit zwei Jahren nach einer neuen Bleibe. Doch es sei nichts anderes für den Preis in Düsseldorf zu finden. Andere Mieter berichten von Missständen in den Wohnung, etwa von Wasser, dass die Wände entlang lief. Dabei seien Sanierungen verpflichtend für den Vermieter. Diese können aber nicht auf den Mieter umgelegt werden. Anders sieht es eben bei Modernisierungen aus.

Aufmerksam geworden waren Lutz Pfundner und das Bündnis auf die Vorgänge durch eine Beschlussvorlage in der Bezirksvertretung 8 im Oktober 2019. Damals sollte für einen Bauantrag eine Freigabe erteilt werden für die Aufstockung und Modernisierung von Mehrfamilienhäusern. Denn durch die Aufstockung werden die Gebäude höher als eigentlich zulässig. Auch sollten Bäume gefällt werden.

Immobilenfirma spricht gar von „sozialer Leistung“

Zwar wurde der Antrag mittlerweile genehmigt, dennoch ging das Bündnis der Sache weiter nach. Am 27. November 2020 wurden die Mieter in einer 15-seitigen Ankündigung über die steigenden Mieten und Nebenkosten informiert. Die Gesamtkosten für die Modernisierung werden von der Immobilenfirma zunächst mit 5,41 Euro pro Quadratmeter angegeben. „Als soziale Leistung wird den Mietern mitgeteilt, dass die Mieterhöhung auf zwei Euro pro Quadratmeter gekappt wird. Dass dies eine gesetzliche Vorschrift ist [...], somit keine soziale Leistung sondern lediglich rechtskonform ist, wurde verschwiegen“, heißt es dazu auch in einem Offenen Brief des Bündnisses an das Erzbistum Köln, der am Donnerstag verschickt werden soll.

Einige der Mieter haben nun Härtefall-Anträge gestellt. Diese können nach dem Bescheid der Preiserhöhung innerhalb von vier Wochen dann eingereicht werden, wenn die neue Miete mehr als 30 Prozent des Einkommens ausmacht, erklärt Pfundner. Dies sei an der Kissinger Straße der Regelfall. Dass im vorliegenden Fall zudem die Frist am 31. Dezember 2020 endete, somit in die Zeit von Weihnachten und Lockdown fiel, hält das Bündnis für unangebracht. Es sei gerade auch für die älteren Mieter schwierig, in der kurzen Zeit sich juristische Hilfe zu holen.

Bündnis will verhindern, dass Menschen ihr Zuhause verlieren

„Wir wollen unbedingt verhindern, dass die Menschen an der Kissinger Straße ihr Zuhause verlieren. Von der Aachener SWG fordern wir, dass sie die Mieterhöhungen komplett zurücknimmt und somit ihrem selbst gesetzten sozialen Anspruch gerecht wird“, sagt Dominikanerpater Wolfgang Sieffert, der sich im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum engagiert. Denn was dort passiere, habe nichts mehr mit einem sozialen oder christlichen Anspruch zu tun. Zudem werde so weiter bezahlbarer Wohnraum dem Markt entzogen.

„Die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen stehen unabhängig von dem Neubau der Wohnungen an, welcher erst nachträglich geplant worden ist“, heißt es indes bei der Aachener SWG auf Anfrage. Die Häuser seien in den 60er Jahren erbaut worden. Der technische Standard und die schlechte Energieeffizienz von damals sei heute nicht mehr tragfähig. Da die Baumaßnahmen mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden seien, wolle die SWG die Miete während der Bauzeit für alle Mieter um 20 Prozent reduzieren, heißt es weiter. Die Instandsetzungsmaßnahmen trage der Eigentümer komplett, auch einen „Großteil“ der Modernisierungen. „Sollten die geplanten Mieterhöhungen für die Mieter im Einzelfall nicht tragbar sein, werden wir zusammen mit dem BewohnerInnen individuelle Lösungen finden.“