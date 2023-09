Düsseldorf: Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Sonntagmittag wurde in Düsseldorf Reisholz eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Düsseldorf. Am Sonntagmittag übersah ein Autofahrer beim Abbiegen eine Radfahrerin. Die 27-Jährige wurde vom VW erfasst, stürzte und verletzte sich schwer.

Am Sonntagmittag (11.35 Uhr) wurde eine 27-jährige Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in Reisholz-Süd. Nach Angaben der Polizei sei ein 41-Jähriger mit seinem Volkswagen auf der Kappeler Straße in Richtung Nürnberger Straße unterwegs gewesen. Etwa mittig zwischen Briedestraße und Nürnberger Straße habe der Mann nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollen. Genau dabei habe er aber die 27 Jahre alte Radfahrerin übersehen, die ihm auf dem Schutzstreifen der Kappeler Straße in Richtung Briedestraße entgegengekommen sei. Beim Abbiegen sei es dann zum Zusammenstoß gekommen. Die Frau sei von dem VW erfasst und zu Boden geschleudert worden, so die Polizei weiter.

Radfahrerin schwer verletzt

Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen habe die Frau mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.

