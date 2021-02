Düsseldorf: Reaktionen auf kleinen Rosenmontagszug gemischt

Düsseldorf. An Rosenmontag fahren acht Mottowagen von Jacques Tilly durch Düsseldorfs City – nicht als Konvoi, sondern einzeln auf unterschiedlichen Routen.

Coronabedingt fällt Karneval in diesem Jahr ins Wasser, dennoch lässt es sich das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) nicht nehmen, an Rosenmontag zumindest die acht Mottowagen von Jacques Tilly zu zeigen (NRZ berichtete). Die Wagen fahren heute durch die Düsseldorfer Innenstadt – und das nicht als Konvoi, sondern einzeln und auf unterschiedlichen Routen. So soll verhindert werden, dass sich große Zuschauergruppen bilden. CC-Sprecher Hans-Peter Suchand glaubt auch nicht, dass so viele kommen werden. „Das ist ein ganz normaler Arbeitstag“, so Suchand. Man habe auch sehr lange darüber nachgedacht. Und nun freue man sich, dass man zumindest die Wagen zeigen kann. „Sie werden übrigens ohne Musik und dergleichen durch die Stadt fahren.“

Lob und Irritationen in den Sozialen Medien

In den Sozialen Medien wird die kurzfristige Rosenmontagsaktion belächelt, hier und da fühlt man sich veräppelt, sie wird aber auch begrüßt – auch weil das CC keine genauen Uhrzeiten und Routen für die Mottowagen nennt. Dadurch, so glauben die User, werden die Ansammlungen vermieden.

Wagenbauer Jacques Tilly, der seine Wagen indes nicht begleiten wird, glaubt ebenfalls nicht, dass viele Menschen kommen werden, „aber beeinflussen kann man das nicht“. Man müsse da Glück haben. Er findet es zudem gut, dass zumindest durch die Mottowagen ein bisschen Karneval erhalten wird, auch wenn es „kein normaler Zug“ sei. „Dennoch setzen wir damit ein Zeichen für die Narrenfreiheit. Diese beinhaltet aber nicht, dass man andere Menschen ansteckt“, so Tilly.

So wird Karneval „am Leben gehalten“

Während Tillys Wagen also fahren, fällt für die Karnevalsvereine diese Session fast vollständig aus. „Das bricht uns schon das Herz“, so René Falkenberg, Vorsitzender der KG Gerresheimer Bürgerwehr. Dass Tilly seine Wagen zeigen darf und die Vereine am Rosenmontag in die Röhre gucken, sei „in Ordnung“, weil es nicht so zentral stattfindet. Zudem werde so „Karneval am Leben gehalten“. Er sieht darin einen Hoffnungsschimmer, auch wenn die Vereine gerade kämpfen müssen, um Mitglieder zusammenzuhalten, so Falkenberg.

Marco Neusser, Kommandant bei den Rhein-Husaren, hält es weiterhin für die richtige Entscheidung, den großen Rosenmontagszug und Karneval wie sonst üblich nicht stattfinden zu lassen. Die Mottowagen zu zeigen hält er für richtig und wichtig, da sie nicht nur in Düsseldorf berühmt sind, sondern immer für Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt gesorgt haben. „Es hat ja auch genug Schlagzeilen gegeben. Da hat Tilly bestimmt tolles draus gemacht“, so Neusser, der es gut findet, dass die Wagen nicht im Konvoi fahren.

Rosenmontag ist doch „kein Tilly-Tag“

Etwas zwiegespalten ist indes Andreas Mauska von der KG Regenbogen. Er hätte es besser gefunden, wenn die Wagen einfach wieder vor dem Rathaus aufgestellt worden wären und nicht fahren würden. „Der Rosenmontag ist ja kein Tilly-Tag, sondern auch der der Vereine und der Karnevalisten“, so Mauska.

Und nicht nur Tillys Wagen sind unterwegs: Das Amazonenkorps Düsseldorf will heute eine Planwagentour zu vier Seniorenheimen machen und 450 Berliner ausliefern. Damit das ganze Corona konform bleibt, wird der Wagen hauptsächlich mit Schaufensterpuppen in Uniform dekoriert sein, heißt es dazu in einer Mitteilung.