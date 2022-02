Düsseldorf: Sondersitzung wegen Deal mit Rüstungskonzern

Die Rheinmetall-Zentrale in Rath.

Düsseldorf. Partnerschaft zwischen Rheinmetall und der „Sportstadt Düsseldorf“ sorgt weiter für Zoff. Jetzt schaltet sich der Aufsichtsrat von D#Live ein.

Die Partnerschaft zwischen dem Rüstungsunternehmen Rheinmetall und der „Sportstadt Düsseldorf“ (D.Sports, D’Live) schlägt weiter hohe Wellen. Wie berichtet bereiten die Fraktionen der Grünen und der Linkspartei Anträge für die nächste Ratssitzung (10. März) vor – mit der Forderung, den Deal wieder rückgängig zu machen.

Auch die Sozialdemokraten haben ihr Veto eingelegt. „Das Geschäft von Rheinmetall ist Krieg“, so Düsseldorfs SPD-Chef Oliver Schreiber, für ihn sei mit dem Sponsoring eine „moralische Grenze überschritten“. Nun hat auch noch Burkhard Hintzsche als Vorsitzender im D’Live-Aufsichtsrat zur Sondersitzung nächsten Freitag geladen. Der Rheinmetall-Deal war zustande gekommen, ohne dass das Gremium sich damit befasst hatte. Bislang waren bei D’Live Sponsorings – mit Ausnahme von Namensrechten – operatives Geschäft der Geschäftsführung.

Rüstungskonzern will Jugendmannschaften sponsern

Rheinmetall wird, so verkündete D’Live vergangene Woche in einer ausführlichen Pressemitteilung, neuer Partner der Handballer des Bergischen HC. Der Club wird von der „Sportstadt Düsseldorf“ betreut. Zudem soll der in Düsseldorf ansässige Rüstungskonzern das Damenteam der Capital Bascats sponsern sowie Jugendmannschaften des HC Düsseldorf (Handball).

Ein Unternehmen, das immer wieder mit fragwürdigen Geschäftspraktiken bei Waffenexporten in der Diskussion ist, könne kein Partner der „Sportstadt Düsseldorf“ sein, heißt es im Antrag der Grünen.

Grünen-Bashing durch die CDU

Das wiederum veranlasste jetzt die vier CDU-Landtagsabgeordneten Angela Erwin, Olaf Lehne, Marco Schmitz und Peter Preuß zu einem gemeinsamen Grünen-Bashing unter dem Titel „Wenn Ideologie auf Pragmatismus trifft!“ Wieder einmal würden sich die Grünen als „Verbotspartei demaskieren“. Als Beispiel für die „grüne Kontrollwut soll diesmal der Düsseldorfer Sport und die Unterstützung von Unternehmen für den Spitzen- und Breitensport in den Fokus genommen werden“, so das CDU-Quartett.

