Düsseldorf: Stadtwerke schalten wegen Kellerbrand Strom ab

Düsseldorf. Die Feuerwehr Düsseldorf musste in der Nacht einen Kellerbrand in einem Wohnhaus in Wersten löschen. Netzgesellschaft begleitete den Einsatz eng.

In der Nacht zu Freitag (23.35 Uhr) löschte die Feuerwehr einen Kellerbrand in Wersten, wegen dem aber auch die Stromversorgung für das dreistöckige Wohnhaus an der Kölner Landstraße unterbrochen werden musste. Großteile des Treppenraumes waren bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte mit giftigem Brandrauch durchzogen. Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnungen auf gefährdete Personen. Bei dem Brand wurden aber glücklicherweise keine Personen verletzt.

Einige Bewohner wirden bei Freunden und Bekannten untergebracht

Mitarbeitende der Netzgesellschaft stellten während des Einsatzes die Stromversorgung des Gebäudes ab. Durch die Abschaltung der Energieversorgung wurden einige Bewohner des Mehrfamilienhauses bei Freunden und Bekannten untergebracht. Zur Brandursachenermittlung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Es befanden sich 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf an der Einsatzstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf