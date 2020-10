Düsseldorf stellt Plan gegen sexuelle Gewalt im Verein auf

Seit langem schon betreut die Fortuna Projekte mit dem Fokus auf soziale Verantwortung. Jetzt geht der Club mit seiner Abteilung CSR (Corporate Social Responsibility) einen Schritt weiter – hinein in einen Bereich, in dem oft dicke Bretter zu bohren sind. Es geht um ein Konzept zur Prävention und Sensibilisierung von sexueller Gewalt in Sportvereinen. Die Fortuna hat das Projekt „Kids Care“ zusammen mit dem Düsseldorfer Kinderschutzbund und Partnern wie dem Stadtsportbund, dem Jugendamt oder der Hochschule Düsseldorf ins Leben gerufen und will als Profiverein die anderen 450 Clubs in der Rheinmetropole an die Hand nehmen. Deutschlandweit in dieser Größenordnung einmalig. „Wir wollen unsere Erfahrung und unser Knowhow weitergeben“, sagt Paul Jäger von der Fortuna. „Und wir wollen die Clubs dazu motivieren, ihr eigenes Konzept zu erstellen.“

Verhaltensregeln sind wichtig

Konkret geht es dabei um ein Fünf-Säulen-Konzept, das die Fortuna in ihrem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) bereits umsetzt und das bald in drei Workshop-Terminen auch den Vereinen vorgestellt wird: Der Plan beinhaltet erstens, im jeweiligen Club einen Kinderschutzbeauftragten zu benennen, der bei Bedarf auch praxisorientierte Hilfe vom Kinderschutzbund erhält. Zweitens sieht das Konzept vor, dass jeder Übungsleiter ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss. Weiterhin sollten die Vereine zusammen mit den Experten (Kinderschutzbund, Fortuna) einen eigenen Handlungsplan erstellen. Viertens geht es um Prävention, also um gewisse Verhaltensregeln, die Missbrauch in den eigenen Reihen verhindern – und schließlich um Intervention: Denn sexuelle Gewalt fängt oft auch schon in den Whatsapp-Chatgruppen an.

„Es geht gerade bei diesen letzten Punkten ans Eingemachte, weil man früh in sensible Bereiche vorstößt, sagt Projektleiter Christian Lasch vom NLZ. Als Beispiel nennt er das Einzeltraining oder Einzelgespräch. Das sei für den Sportler sicher wichtig und müsse auch bleiben, „aber andererseits ist es ein Bereich, in dem die Kinder oft ungeschützt sind“, so Lasch. Seine Lösung: Dass immer ein Dritter über Einzeltrainings oder -gespräche Bescheid weiß, und sei es via Terminkalender. Zudem gibt es das Thema Umkleidekabine. „Wir haben bei der Fortuna feste Umziehzeiten, und Fotos oder Filme dürfen in der Kabine nur in absoluten Ausnahmefällen gemacht werden“, so Lasch weiter. Bei vielen stoße das noch auf Unverständnis.

Fast doppelt so viele Fälle wie in der Kirche?

Es gibt Zahlen, die belegen wollen, dass es fast doppelt so viele Missbrauchsfälle in deutschen Sportvereinen gibt wie in der Kirche. Also dort, wo sporttreibende Kinder emotionale Nähe erfahren. Es sind aber gerade diese emotionale Nähe und zudem die Betonung der Körperlichkeit, die den Sport für potenzielle Straftäter attraktiv macht. „Wir sensibilisieren schon lange unsere Übungsleiter in der Ausbildung, aber auch die Verantwortlichen in den Vereinen“, sagt Ulrich Wolter, Geschäftsführer des Stadtsportbundes (SSB). Mittlerweile treiben rund 46.000 Kinder und Jugendliche Sport in den zahlreichen Clubs in Düsseldorf, vor 15 Jahren waren es noch keine 30.000. Zum Glück habe es noch nicht oft Fälle sexuellen Missbrauchs gegeben, die der Polizei angezeigt wurden. „Es ist aber leider auch oft so, dass zu spät oder auch gar nicht reagiert wird“, so Wolter, der sich über die Unterstützung durch die Fortuna und den Kinderschutzbund freut.

Schirmherr des Projekts ist übrigens Fortuna-Stürmer Rouwen Hennings, selbst dreifacher Vater. „Kinder sollten ihrer Leidenschaft nachgehen dürfen, ohne dabei benachteiligt zu werden“, sagt der Bundesligakicker.

Ein Handlungsplan wurde an alle Vereine in Düsseldorf verschickt. Zudem soll es bei drei Workshops einen Überblick über das Konzept geben: am 20. November, 2. Dezember und 10. Dezember, jeweils 18.30 Uhr in der „Bar95“ am Flinger Broich 87.