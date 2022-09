Düsseldorf sucht Ideen für den neuen Opern-Standort

Düsseldorf. Bei der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause wurde ein Ideenwettbewerb beschlossen. Zudem gab es Ärger wegen der Gaslaternen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023, sichere Schulwege für Kinder und Jugendliche, die Zukunft der Rheinoper und die Energiekrise – in der ersten Ratssitzung der Stadt nach zehn Wochen Sommerpause standen am Donnerstag viele Themen auf der Tagesordnung. In (Wieder-)Anwesenheit von FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann brannte bei Anträgen der Ratsfraktion Partei/Klimaliste und der Linken über die Zukunft der insgesamt 14.000 Gaslaternen im Stadtgebiet im Plenarsaal des Rathauses eine wilde Debatte auf.

Die Fraktion Partei/Klima und die Linke wollen in ihren Anträgen beinahe alle Gaslaternen „ins Museum“ verabschieden und fordern stattdessen, dass nur noch fünf Straßen in der Stadt mit den historischen Gaslaternen beleuchtet werden sollen. Alle anderen Leuchten sollen nach Ansicht beider Fraktionen angesichts der Energiekrise mit LED-Lampen betreiben werden. Durch die anhaltende Klima- und Energiekrise könne so ein Großteil der 80 Millionen eingespart werden, die die Stadt jährlich für die Instandhaltung der Gaslaternen bezahlt, heißt es in dem Antrag von Partei und Klimaliste. Düsseldorfs SPD sprach sich für diesen Vorschlag aus, die CDU entschied sich dagegen.

Hitzige Debatte

Auch die Deutsche Oper am Rhein an der Heinrich-Heine-Allee war Thema in der Ratssitzung. Dabei ging es um die Durchführung eines Ideenwettbewerbs, der über den Standort des geplanten neuen Opernhauses entscheiden soll. Bereits im April entschied der Rat, dass die Oper entweder am jetzigen Standort an der Heinrich-Heine-Allee oder am Wehrhahn entstehen soll.

Nach einer hitzigen Debatte stimmte der Rat für den Ideenwettbewerb. Der Wettbewerb soll dabei die städtebauliche Einbindung des Opernhauses an beiden Standorten untersuchen und die Auswirkungen auf das jeweilige Umfeld aufzeigen. Dabei gibt es durchaus Aspekte, die an beiden potenziellen Orten bedacht werden müssen. Dort wo die Oper aktuell steht, muss auch an den Schutz der Denkmäler gedacht werden, die im nahe liegenden Hofgarten und der Kö liegen. Am Wehrhahn 1, wo ein weiterer möglicher Standort liegen könnte, soll der Ideenwettbewerb prüfen, inwieweit ein neues Opernhaus in die Struktur der Innenstadt passt.

Für den städtischen Contest ist geplant, dass insgesamt 20 Teams das städtebauliche Potenzial des „Opernhaus der Zukunft“ prüfen sollen. Acht Teams sind nach Beschlusslage bereits gesetzt, zwölf Kreativteams sollen nach EU-Recht, in einer weltweiten Ausschreibung, ermittelt werden. Vordergründig soll sich die Ausschreibung dabei an an Planungsteams richten, die bereits Erfahrungen mit dem Kulturbau in Innenstädten innerhalb der letzten zehn Jahre vorweisen können.

Jury kürt die besten Entwürfe

Die besten acht Entwürfe werden dann von einer unabhängigen Fachjury ausgewählt und gekürt und Ende März 2023 verkündet. Die Stadtverwaltung soll dann eine Standortempfehlung erarbeiten und dem Stadtrat vorlegen. Für den Ideenwettbewerb wird die Stadt nach einem Mehrheitsbeschluss 405.000 Euro für das Jahr 2022 und 1,25 Millionen Euro für das Jahr 2023 als finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, zusätzlich zu den bisher 1,4 Millionen Euro, die im Dezember 2021 für die Planungen der Oper bereitsbewilligt worden sind.

