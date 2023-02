Düsseldorf: Temposünderin täuscht medizinischen Notfall vor

Düsseldorf. Düsseldorferin war mit 124 statt erlaubten 60 Stundenkilometern unterwegs und suchte nach einer haarsträubenden Ausrede.

Die Raserinnen und Raser in der Landeshauptstadt werden immer dreister: Mit 124 Stundenkilometern war eine 40-jährige Düsseldorferin am Dienstagabend auf der Karl-Geusen-Straße bei erlaubten 60 km/h in eine Geschwindigkeitsmessung der Polizei geraten. Ihre Ausrede: Ein angeblicher medizinischer Notfall. Das konnten die Beamten vom Verkehrsdienst jedoch noch vor Ort als Schwindel enttarnen.

Angeblich Taubheitsgefühl im Daumen und auf dem Weg ins Krankenhaus

Ein Taubheitsgefühl in ihrem Daumen habe bei ihr eine Panikattacke und Atemnot ausgelöst, behauptete die Temposünderin gegenüber den Beamten des Verkehrsdienstes. Sie sei deswegen schnell auf dem Weg in ein Krankenhaus gewesen. Bei der Kontrolle ergaben sich erste deutliche Zweifel an der Version der Frau. Bei der Untersuchung durch eine Rettungswagenbesatzung konnten die behaupteten Symptome nicht festgestellt werden. Der angebliche Notfall entpuppte sich endgültig als Schutzbehauptung.

Mindestens drei Monate Fahrverbot

Eine Geschwindigkeit von 128 km/h hatte das Lasermessgerät zuvor angezeigt. Nach Abzug einer Messtoleranz wird der 40-Jährigen eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h vorgeworfen.

Es drohen ihr ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Die Führerscheinstelle erhält zudem einen gesonderten Bericht der Polizei, weil Zweifel an der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bestehen.

