Düsseldorf testet die Corona-Durchseuchung in der Stadt

Wie ist die Durchseuchung in Düsseldorf mit dem Corona-Virus? Das will die Stadt Düsseldorf jetzt wissen. Um einer möglichen Dunkelziffer von Covid-19-Erkrankten und auch der Zahl der bereits Genesenen auf die Spur zu kommen, startet sie deshalb einen repräsentativen Test unter Einwohnern. Auf ausdrücklichen Wunsch von Oberbürgermeister Thomas Geisel, wie es am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion hieß wurde.

Testgruppen werden repräsentativ ermittelt

„Dabei wird das Gesundheitsamt bei einer repräsentativen Testgruppe, die durch das Amt für Statistik und Wahlen ermittelt wird, Abstriche und Antikörpertest kombiniert vornehmen“, sagte ein Stadt-Sprecher. Anhand der Ergebnisse der Abstriche und Bluttests kann dann die Durchseuchungsrate für Düsseldorf hochgerechnet werden. Eine derartige Studie wurde bereits in dem in NRW am meisten mit Corona betroffenen Kreis Heinsberg durchgeführt. Ergebnis war die „Heinsberg-Studie“ des Bonner Virologen Professor Hendrik Streeck.

Bisher werden nur Verdachtsfälle getestet

Wie fast überall werden in Düsseldorf nur Menschen mit mindestens einem Symptom auf das Virus getestet. „Jeder, der entsprechende Krankheitssymptome wie zum Beispiel trockenen Husten, Halsschmerzen, Atemnot oder Fieber hat, kann und sollte sich testen lassen“, teilte die Stadt auf NRZ-Anfrage mit. Termine dafür werden ausschließlich über die städtische Corona-Hotline (0211/8996069) vorgenommen.

Bis zu 800 Tests können täglich in Düsseldorf durchgeführt werden. Doch die Zahl wird bei weitem nicht erreicht, durchschnittlich 150 Tests pro Tag werden genommen. „Da eine Testung von asymptomatischen Personen außerhalb von Studien nicht zielführend ist, sollte dies vorerst nur bei Menschen vorgenommen werden, die mindestens ein Krankheitssymptom zeigen sowie gegebenenfalls bei besonderen Gruppe wie Mitarbeitern im medizinischen Bereich“, heißt es von der Stadt.

Neben den Abstrichen im städtischen Diagnostikzentrum an der Mitsubishi-Electric-Halle Darüber hinaus betreibt die Landeshauptstadt Düsseldorf etwa bei Bewohnern von Flüchtlingsunterkünften oder Pflegeheimen, in denen Covid-19-Fälle auftreten, eine aktive Fallfindung. Das heißt, das mobile Abstrich-Team ist jeden Tag vor Ort aktiv und geht auf die Menschen zu, damit mögliche neue Fälle so schnell wie möglich entdeckt werden. Sobald das geringste Symptom auftritt, werden auch diese Menschen getestet. Mit der erhöhten Testkapazität auf 800 am Tag sieht sich die Stadt auch für den Fall, dass die Zahl der Infektionen wieder ansteigen sollte, gut vorbereitet.

Test-Ergebnis ist nach 48 Stunden da

Ein Corona-Test kostet etwa 120 Euro. Diese Kosten werden von der jeweiligen Krankenkasse übernommen. Die Tests werden durch ein von der Stadt beauftragtes Labor ausgewertet. „Die Ergebnisse liegen in der Regel 48 Stunden nach dem Test vor“, sagt Volker Paulat. „Die negativen Befunde werden per SMS mitgeteilt, die positiven Befunde werden telefonisch übermittelt. Im Schnitt werden 10 bis 15 positive Befunde innerhalb von 24 Stunden identifiziert.“