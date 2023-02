Düsseldorf: Toten Hosen spielen im Dome für Erdbebenopfer

Düsseldorf. Benefizkonzert zusammen mit den Donots und Thees Uhlmann steigt bereits am 24. Februar. Bands verzichten auf die Gage.

Erschütternde Bilder und grauenvolle Nachrichten erreichen uns seit einer Woche aus der Türkei und Syrien. Es gibt bereits viele Spendenaktionen auf der ganzen Welt und natürlich auch aus Düsseldorf. Eine ganz besondere kommt nun aus der NRW-Landeshauptstadt dazu. Die Toten Hosen spielen in ihrer Heimatstadt ein Benefizkonzert, und zwar am 24. Februar im Rather Dome.

Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit

„Wir sind tief berührt vom Leid der Bevölkerung in der Türkei und in Syrien und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern“, lässt die Band über ihr Management JKP mitteilen. Als „kleines Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit und um gleichzeitig so viel Geld wie möglich zur Linderung des Leids zu sammeln“, gibt es nun das Konzert im Dome. Unterstützt wird die Düsseldorfer Kult-Band an dem Abend von den Donots und Thees Uhlmann.

Die gesamten Einnahmen gehen laut JKP nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International zur Unterstützung ihrer Arbeit in den betroffenen Katastrophengebieten. Alle teilnehmenden Musiker verzichten auf eine Gage.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr exklusiv auf Eventim. Die Karten kosten 75 Euro. Pro Bestellung können vier Tickets gekauft werden. Um Schwarzmarktpreise zu verhindern, werden alle Karten personalisiert sein, teilt JKP mit.

