Leichenfund Düsseldorf: Toter am Unterbacher See gibt Polizei Rätsel auf

Düsseldorf. Ein Passant hat am Donnerstagmorgen die Leiche eines 72-Jährigen im Bereich eines Spielplatzes am Unterbacher See gefunden.

Mysteriöser Leichenfund am Unterbacher See: Noch unklar sind die Umstände, unter denen ein 72-jähriger Mann ums Leben gekommen ist. Ein Passant hatte am Donnerstagmorgen dessen Leiche im Bereich eines Spielplatzes am Unterbacher See gefunden. Gegen 8 Uhr wurden Rettungskräfte zum Großen Torfbruch im Bereich des See gerufen. Unweit des Eingangs „Strandbad Nord“ lag der 72-jährige Mann leblos im Freien. Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Obduktionsverfahren eingeleitet

Zur Ermittlung der genauen Umstände wurde die Kriminalpolizei mitsamt Spurensicherung hinzugezogen. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Eine Obduktion des Verstorbenen wurde durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf in die Wege geleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf