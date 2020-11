Düsseldorf Tourismus lädt zum digitalen Weihnachtsmarkt ein

Nur einzelne Buden dürfen in diesem Jahr in der Altstadt stehen. Der Weihnachtmarkt fällt aus. Doch Düsseldorf Tourismus hat sich ein Konzept überlegt, um Fans und Händler des Weihnachtsmarktes zusammenzubringen: Ein digitaler Weihnachtsmarkt, wo man die Aussteller unterstützen, einkaufen und bummeln kann.

Düsseldorf. Einzelne Stände stehen nun auf dem Düsseldorfer Burgplatz. Das Ordnungsamt erteilte Schausteller Oskar Bruch die nötige Genehmigung.

Düsseldorf Tourismus (DT) hat eine digitale Bühne geschaffen, um Fans und Händler des Weihnachtsmarktes zusammenzubringen. Auch kommen die Gesichter des Weihnachtsmarkts zu Wort. Zudem darf Schausteller Oskar Bruch fünf Buden auf dem Burgplatz aufstellen.

Karte mit eingezeichneten Buden

Die Angebote des Weihnachtsmarkts ziehen jedes Jahr Tausende in die Düsseldorfer Innenstadt. Auf die beliebten Produkte müssen Fans nicht verzichten: Sie können online gekauft werden, um so auch die Verkäufer zu unterstützen. Eine Karte auf der Seite von DT zeigt, wo ein Stand normalerweise zu finden ist. Wer einer der rund 40 eingezeichneten Hütten anklickt, erhält Informationen zu den Produkten und den Hinweis, wie sie sich bestellen lassen.

„Für diejenigen, die sonst auf dem Weihnachtsmarkt ausstellen, ist dieser Winter wirtschaftlich schwer. Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die unsere Märkte vermissen jedes Jahr hier einkaufen“, erklärt DT-Geschäftsführer Ole Friedrich. „Genau das ermöglichen wir jetzt digital.“

Protagonisten kommen zu Wort

Anders als die Waren der Handwerksstände lässt sich die Stimmung des Weihnachtsmarkts nicht ohne Weiteres online bestellen. „Wir lassen einige der Menschen auf unserer Seite zu Wort kommen, die sonst hinter den Ständen und auf der Bühne für die besondere Atmosphäre unserer Märkte sorgen. Sie gehören zur Weihnachtszeit und sollen in diesem Jahr eine Plattform bei uns haben“, so Friedrich. So erzählen die Protagonisten und auch Musiker, wie sie diese ungewohnte Adventszeit erleben, was sie vermissen und woran sie sich gern erinnern.

Doch fünf echte Buden in der Altstadt

Zusätzlich verkürzen Online-Live-Touren durch die beleuchtete Innenstadt und weitere Überraschungen die Wartezeit bis zum nächsten Weihnachtsmarkt. Der ist ab dem 18. November 2021 geplant – dann wieder in der Düsseldorfer Innenstadt.

Einige echte Buden gibt es dann aber doch auch in diesem Jahr noch in der Altstadt. Schausteller Oskar Bruch erhielt gestern die Genehmigung vom Ordnungsamt, fünf Stände auf dem Burgplatz aufzustellen. So ist auch dort für ein wenig Weihnachtsflair gesorgt.

Der digitale Weihnachtsmarkt ist zu finden unter: www.duesseldorf-tourismus.de/weihnachten .