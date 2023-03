Düsseldorf: Trio wollte aus Lokal 400-Kilo-Tresor stehlen

Düsseldorf. Spektakulärer Einbruch in einem Restaurant in Düsseldorf-Unterbilk. Dank einer aufmerksamen Anwohnerin wurden Täter in letzter Minute geschnappt.

Umsonst sich beim Einbruch einen Bruch gehoben! Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Bilk konnten am frühen Mittwochmorgen dank des Hinweises einer aufmerksamen Anwohnerin – quasi im letzten Moment – drei mutmaßliche Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Restaurant in Unterbilk festnehmen. Ein etwa 400 Kilogramm schwerer Tresor hatte schon zum Abtransport auf einer Sackkarre bereit gestanden.

Zeugin griff schnell zum Telefon

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen der Polizei griff die 32-jährige Düsseldorferin schnell zum Telefon, nachdem sie den Einbruch in ihrer Nachbarschaft beobachtet hatte. Drei Männer hatten sich an der Kirchfeldstraße offenbar gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant verschafft. Nachdem die Tatverdächtigen mit einem Tresor auf einer Sackkarre wieder aus dem Gebäude kamen, griff die alarmierte Polizei zu und konnte die Männer noch an Ort und Stelle vorläufig festnehmen.

Täter sind allesamt vorbestraft

Alle drei Tatverdächtigen im Alter von 24 bis 26 Jahren sind in der Vergangenheit bereits wegen der Begehung diverser Straftaten erheblich in Erscheinung getreten. Das Trio wird sich in der Zukunft den entsprechenden Strafverfahren stellen müssen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf