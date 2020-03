Düsseldorf verbietet Groß-Veranstaltungen bis 22. April

Düsseldorf. Alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind per Verfügung behördlich verboten. Was mit kleineren Events passiert, ist noch offen.

Die Stadt Düsseldorf hat am Mittwoch eine „Allgemeinverfügung“ erlassen, in der Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmer – die gleichzeitig anwesend sind – generell untersagt werden. Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis 22. April befristet, kann aber verlängert werden, wenn die Lage dies erfordert. „Hinsichtlich der Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern erfolgt derzeit die verwaltungsinterne Abstimmung“, so die Stadt am Mittwochabend.

D.Live hatte bereits 38 Veranstaltungen abgesagt

Die städtische Hallen-Tochter D.Live hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass 38 Veranstaltungen in Arena, Dome und Mitsubishi-Electric-Halle bis Mitte April abgesagt wurden. Für die Hälfte dieser Events soll es Ersatztermine zu einem späteren Zeitpunkt geben, da dafür bereits 350.000 Tickets verkauft sind.

Virus-Ausbreitung soll verlangsamt werden

Das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern dient dem Zweck, eine zu erwartende Ausbreitung des Coronavirus zeitlich und räumlich zu verlangsamen und in der gegenwärtigen Lage – insbesondere von der noch anhaltenden Influenzawelle – zu entkoppeln. Eine zeitlich langsamere Ausbreitung hat laut Mitteilung der Stadt den Vorteil, dass die medizinischen Versorgungssysteme über einen größeren Zeitraum in Anspruch genommen werden, so dass die punktuelle Belastung geringer und eine Überlastung vermieden wird. Außerdem sollen mit dem Verbot besonders gefährdeten Personen (beispielsweise Menschen mit Vorerkrankungen oder bereits geschwächtem Immunsystem) vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden.

Bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern ist davon auszugehen, dass folgende Sachverhalte eine Weiterverbreitung des Virus stärker begünstigen als Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern: Bei großen Veranstaltungen können sich mehr Teilnehmer räumlich näher kommen als bei kleineren Veranstaltungen. Da mehr Menschen aus Nachbarregionen, anderen Bundesländern oder mit internationaler Herkunft die Veranstaltung besuchen, wird eine überregionale Verbreitung des Virus wahrscheinlicher. Dies hat sowohl Auswirkungen auf eine mögliche Verbreitung von Erkrankungen in die Region als auch auf die Weiterverbreitung über regionale Grenzen hinaus. Eine Nachverfolgung der Kontaktpersonen und daraus folgende Maßnahmen, um die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen, wären in einem Infektionsfall, nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich. Es ist außerdem wahrscheinlicher, dass Personen, die es besonders zu schützen gilt, wie beispielsweise aus der Krankenversorgung, dem Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie der Inneren Sicherheit und Ordnung, unter den Teilnehmern sind.