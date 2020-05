Düsseldorf vervierfacht Corona-Tests - Ergebnisse früher da

Die Stadt Düsseldorf konnte in den vergangenen Wochen ihre Kapazitäten für Corona-Tests stark ausweiten. Die Anzahl der heute täglich durchführbaren Tests wurde im Vergleich zu März vervierfacht, und es gibt weitaus mehr Anlaufstellen für die Bürger als zuvor.

Noch vor zwei Monaten hatte eine junge Düsseldorferin 19 Tage auf ihr Ergebnis warten müssen. Schuld war eine Datenpanne. Ihr Corona-Test war positiv, was sie über zwei Wochen lang nicht wusste. Mittlerweile hat die Stadt sichergestellt, dass die Ergebnisse nach höchstens zwei Tagen vorliegen.

Testzentrum, Drive-In und mobiler Service

„Heute haben wir viel mehr Möglichkeiten zu testen als noch im März“, berichtet ein Stadtsprecher auf Anfrage. „Wir konnten die Testkapazitäten sehr schnell erweitern.“ Am 2. und 3. März habe man das vorläufige Diagnostikzentrum in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes eingerichtet. „Dies konnte bereits ab dem 4. März in größere Räume an der Witzelstraße umziehen“, so der Sprecher.

„Parallel wurde ab dem 4. März auch der mobile Service eingerichtet. Dieser fährt zu den Patienten nach Hause, die nicht die Möglichkeit haben, selbst eine Teststelle aufzusuchen. Ab dem 24. März kam dann der Drive-In an der Mitsubishi-Elektric Halle dazu, und am 22. April zog das Diagnostikzentrum von der Witzelstraße in die Mitsubishi Electric Halle um.“

Fest etabliertes Labor

Mit den zwischenzeitlich geschaffenen Testmöglichkeiten stiegen auch die Kapazitäten, so die Stadt. „Am Anfang konnten wir täglich maximal 150 bis 200 Tests durchführen. Heute können wir bis zu 800 Tests durchführen. Daneben werden mittlerweile viele auch durch die niedergelassenen Ärzte und vor allem die Kliniken veranlasst“, so der Sprecher.

Die getesteten Personen müssen auch nicht mehr so lange warten, wie noch vor zwei Monaten. „Am Anfang dauerte es normalerweise zwischen zwei und fünf Tage bis das Testergebnis vorlag“, so der Sprecher. Das habe damals auch an der geringen Testkapazität gelegen. „Wir haben zu der Zeit mit drei verschiedenen Laboren zusammengearbeitet. Diese waren auf eine solche Situation und den Ansturm nicht vorbereitet. Heute arbeiten wir nur mit einem fest etablierten Labor zusammen. Es ist im Laufe der Wochen mehr und mehr zur Routine geworden“, sagt der Sprecher. „Daher dauert es heute nur noch 24 bis 48 Stunden, bis die Ergebnisse vorliegen. Die meisten Testergebnisse können innerhalb von maximal 36 Stunden an die Getesteten weitergegeben werden.“ Positive Befunde würden dabei telefonisch übermittelt, da man dann auch direkt mit der Kontaktnachverfolgung beginnt. Negative Testergebnisse bekommt man per SMS.

Testergebnisse gingen verloren

Noch im März sah das anders aus. Die junge Frau, die 19 Tage auf ihr Ergebnis wartete arbeitet im Gesundheitswesen. Wir nennen sie Anna, denn sie möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Sie arbeitet auch mit Risikopatienten, älteren, angeschlagenen Menschen. Als sie Mitte März erfuhr, dass ein Freund von ihr, mit dem sie vorher Kontakt hatte, positiv auf das Coronavirus getestet wurde, reagiert sie sofort, begibt sich selbst in Quarantäne und ruft umgehend die Corona-Hotline der Stadt an.

Nach kurzer Zeit habe sie einen Termin bekommen. „Der Test war super, da lief alles einwandfrei. In fünf Minuten war ich fertig“, erinnert sie sich zurück. Innerhalb von 48 Stunden sollte sie dann das Ergebnis erhalten. Doch es passierte nichts. Immer wieder meldete sich selbst, fragte nach und wurde vertröstet. Am siebten Tag hieß es, man könne ihr Ergebnis gerade nicht finden. Am zehnten Tag teilte man ihr mit, man „gehe davon aus“, dass sie negativ sei. Ein richtiges Ergebnis erhält sie jedoch immer noch nicht.

Anna selbst hat sich selbst zwei Wochen in Quarantäne gesteckt, sich von ihrer Hausärztin krankschreiben lassen und sogar noch Urlaubstage verbraucht, um andere Menschen zu schützen. Nach weiteren Anfragen bekam sie nach 19 Tagen dann endlich das Ergebnis: Sie hatte tatsächlich Corona.

Routiniertere Abläufe

„Ich hatte schon irgendwie Beschwerden die ganze Zeit über und habe mich überhaupt nicht fit und gar nicht belastbar gefühlt.“ Dass das Ergebnis erst so spät gekommen ist, findet sie dennoch grob fahrlässig. „Nicht alle sind vielleicht so besonnen und stecken sich selbst so lange in Quarantäne.“

Auf Anfrage bei der Stadt heißt es dazu, dass gerade in der Anfangszeit sich das System erst einmal noch sortieren und einspielen musste. „Eine Liste mit Testergebnissen ist damals wirklich Verschütt gegangen, konnte aber wiedergefunden werden“, so ein Stadtsprecher. Dadurch sei es zu längeren Verzögerungen gekommen. Mittlerweile sei das System eingespielt, die Abläufe routinierter.